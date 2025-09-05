Facundo y Shiky piden ‘salir’ de La casa de los famosos México a la Jefa, tras rumores de infidelidad de Delia

Tras los rumores de infidelidad que desató la llamada de Facundo a Delia García, su prometida, en ‘La casa de los famosos México’, ahora causó total revuelo la reciente petición del exconductor de ‘Incógnito’ y Shiky. ¡Pidieron abandonar ‘La casa’! ¿Por el escándalo de la traición?

En redes sociales, los comentarios sobre una supuesta infidelidad de Delia García a Facundo por su llamada en ‘La casa de los famosos México’ no han cesado. Sin embargo, lo que ahora llamó la atención fueron las contundentes palabras del líder del cuarto ‘Día’ y Shiky a ‘la Jefa’. ¿Ya no soportaron el encierro?

¿Facundo y Shiky quieren abandonar La casa de los famosos México? / IG

¿Por qué llamaron infiel a Delia García tras la llamada de Facundo en La casa de los famosos México?

Durante una llamada en La casa de los famosos México, Facundo intentó comunicarse con su prometida, Delia García, pero en el primer intento contestó un hombre desconocido, lo que desató rumores de infidelidad. Al lograr hablar con ella, varios internautas criticaron su tono “poco entusiasta” y las especulaciones crecieron, sobre todo porque el conductor terminó visiblemente afectado.

Ante las acusaciones, Delia aclaró en redes que todo fue un error de número, que estaba nerviosa y que jamás hubo una tercera persona. Incluso, Mila, hija de Facundo, salió en su defensa y puntualizó que Delia y su papá son una gran pareja.

“Hacen la pareja perfecta. O sea, no sé, yo veo cómo habla de ti, cómo lo proteges, cómo todo así. Y yo digo: ‘Qué bien, o sea, no le pudo haber tocado alguien mejor como para tenerlo, para apapacharlo, para resguardarlo así, su corazón’. ¿Sabes? Como que no sé, digo: ‘Qué chido, la neta esa pareja’, y yo soy fan de mi papá por haberte escogido a ti” Mila

Delia García fue tachada de infiel tras llamada con Facundo. / Redes sociales

¿Facundo y Shiki pidieron a ‘la Jefa’ abandonar ‘La casa de los famosos México’?

Tras una noche intensa por la gala de nominación de ‘La casa de los famosos México’, Facundo y Shiky sorprendieron a sus seguidores al pedirle a ‘la Jefa’ que los “sacara” del reality. ¿Qué pasó?

La mañana de hoy, 4 de septiembre, los cuatro integrantes del cuarto ‘Día’ (Shiky, Guana, Dalilah y Facundo) se mostraron bastante afectados tras enterarse de la falta de café de toda ‘La casa’ y solo quedarían algunas reservas.

Facundo y Shiky quedaron sorprendidos porque ya no había café en La casa de los famosos México / YT: La casa de los famosos México

Shiky fue el primero en darse cuenta de dicha situación y le avisó a Polanco que el frasco de café estaba casi vacío. Ante esta noticia, la actriz comentó que todavía tenía unas reservas del mismo producto que ella ingresó a ‘La casa de los famosos México’, pero el que es para todos se habría terminado por completo.

Aunque Facundo tuvo la esperanza de que hubiera un poco de café escondido en la alacena, Dalilah confirmó que no habría más de esta bebida: “No hay café”, sentenció Polanco.

El café se terminó en La casa de los famosos México y Shiky, así como Facundo pidieron a la jefa salir del reality. / YT: La casa de los famosos México

En ese momento, Facundo y Shiky, aparentemente, impactados por la situación, lanzaron una contundente petición a ‘la Jefa’.

“Saquénme”, dijeron Shiky y Facundo.

“O sea, hasta aquí, Jefa, ábrame la puerta”, dijo Shiky.

“Hasta luego, Lucas”, agregó Facundo.

Como era natural, estas declaraciones no pasaron desapercibidas en redes sociales. Aunque algunos sí se impactaron por la posible decisión de Facundo y Shiky de abandonar la competencia, usuarios señalaron que solo se trataría de una expresión de que no podrían seguir en ‘La casa’ sin café, pero no literalmente que hayan solicitado su deserción real del reality de famosos.

Así lo dijeron:

¿Quiénes son los nominados de ‘La casa de los famosos México’?

Los nervios entre los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ estarían al rojo vivo tras la noche de nominación en el reality. En esta ocasión, la última dinámica causó controversia, dado que los participantes debieron dar puntos a tres habitantes: tres, dos y un punto.

Por esta razón, en esta ocasión, los nominados son:



Aarón Mercury, integrante del cuarto Noche

Abelito, integrante del cuarto Noche

Shiky, integrante del cuarto Día

Dalilah, integrante del cuarto Día

Facundo, integrante del cuarto Día

Cabe recordar que la gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ será el próximo domingo 7 de septiembre.