Alexis Ayala estalla vs Shiky tras cruel broma sobre su muerte: “El león que se va morir”

Los ánimos en “La casa de los famosos México” se encienden cada vez más. Las fricciones entre cuarto Día y cuarto Noche están a la orden del día y esta ocasión le tocó a Alexis Ayala y a Shiky protagonizar un nuevo conflicto.

Recientemente, en la Noche de cine, Alexis Ayala pudo ver lo que los habitantes de cuarto Día: Dalilah Polanco, Facundo, “Guana” y Shiky hablaron de él y la forma en la que criticaron sus posicionamientos.

¿Qué comentario dijo Shiky que enfureció a Alexis Ayala?

Recientemente, Shiky se burló del “rugido” de Alexis Ayala, líder del cuarto Noche en La casa de los famosos México, quien suele compararse con un león, y criticó la forma en que los integrantes del cuarto Noche lo ensalzan y obedecen, como si lo vieran como su amo.

“Lo ven como al león que va a morir y lo veneran”, bromeó Shiky al referirse a la manera en que, según él, el cuarto Noche trata a Alexis Ayala.

Shiky, décimo habitante de ‘La casa de los famosos México 2025' / Redes sociales

Alexis Ayala explota con Shiky y lanza advertencia tras broma en el cuarto Día

Alexis Ayala se enteró del comentario de Shiky en el cuarto Día, luego del martes de cine de “La casa de los famosos México”, y lo interpretó como un mal deseo en su contra, lo que le generó gran molestia y compartió lo siguiente con “Guana”.

“Con todo respeto, no lo diré ahora, lo diré la próxima semana, cuando pase el posicionamiento, porque hay cosas que se pueden usar y otras que no. Hay cosas que no se le desean a la gente, ni se dicen. De este lado nunca ha habido malos deseos; tú ya has estado en este cuarto y jamás los ha habido, ni en lo personal, ni en lo profesional, ni en la vida”, comentó Alexis.

En redes sociales, varios internautas interpretaron que Alexis Ayala estaría advirtiendo que usará esta información para posicionarse contra Shiky para lanzarse con todo en la próxima gala de eliminación.

¿Qué otro pleito ha tenido Alexis Ayala y Shiky en La casa de los famosos México?

Un momento tensión se vivió el sábado antepasado durante una dinámica en la que Facundo, Alexis Ayala y Aldo formaron equipo para competir contra Shiky, Dalílah y Elaine. En medio del juego ‘Jugolito’, Shiky tomó por equivocación unas fichas, lo que provocó una reacción inesperada de Alexis, quien le gritó y alzó la voz.

Shiky en un afán de no dejarse le pidió a Alexis Ayala que se calmara por gritarle. Aunque en ese momento la situación no escaló, más tarde Facundo expresó su molestia diciendo: “Sus gritos no me representan”, refiriéndose directamente a Alexis Ayala.

