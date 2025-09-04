¿Alexis Ayala va a ser papá y no lo sabe? Aseguran que Cinthia Aparicio, presuntamente, estaría embarazada

Una inesperada noticia sacude al mundo del entretenimiento mexicano: Cinthia Aparicio, esposa del actor Alexis Ayala, supuestamente, estaría esperando su primer hijo. La noticia ha generado revuelo no solo por lo sorpresivo del anuncio, sino porque el actor sigue participando en La casa de los famosos México 2025, donde permanece aislado del exterior desde hace más de cinco semanas. ¿Ya está enterado?

¿Cómo se conocieron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se conocieron en el 2021, cuando coincidieron mientras grababan la telenovela Si nos dejan, donde compartieron una escena juntos.

Unas semanas después, ambos se reencontraron en una fiesta que el mismo Alexis organizó para celebrar el fin de las grabaciones; ahí fue que conversaron hasta la madrugada, según Ayala.

Formalizaron su relación en junio de 2023, cuando contrajeron matrimonio civil. Posteriormente, el 3 de noviembre del mismo año, celebraron su boda religiosa en un emotivo evento realizado en la Basílica de Guadalupe, uno de los recintos más emblemáticos del país.

La relación entre ambos ha sido muy mediática desde sus inicios, no solo por la diferencia de edad (Cinthia tiene 32 años y Alexis 60), sino también por el fuerte vínculo que han demostrado en redes sociales y entrevistas. Ambos actores han compartido su deseo de formar una familia, por lo que este presunto embarazo podría ser la consolidación de ese anhelo.

¿Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, está embarazada? Fuentes lo aseguran

Durante una emisión reciente del programa radiofónico ‘Todo para la mujer’, el periodista de espectáculos Ernesto Buitrón, mencionó que hay un fuerte rumor sobre el supuesto embarazo de Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala.

Según observaciones de televidentes de ‘La casa de los famosos México’, la actriz, de 32 años, habría sido vista con una sospechosa pancita de embarazo durante una de las galas del reality, lo que encendió las alarmas entre fans y medios.

“Crecen los rumores, hay que buscarla, le vamos a mandar un mensaje, de un supuesto embarazo. (...) El público esta rumorando de que Cinthia Aparicio estaría esperando bebé. (...) Sí se le ve pancita a Cinthia Aparicio, está en las galas”. Ernesto Buitrón

La también comunicadora Vicky López se sumó a la especulación al mencionar:

“A lo mejor si gana Alexis Ayala, que se perfila para ser uno de los tres finalistas, tendrá torta bajo el brazo y sale ya con la bendición de que su esposa tiene cinco meses de embarazo”.

De confirmarse, este bebé sería el primer hijo en común de la pareja, que lleva poco más de un año de casados . Hasta el momento, ni Cinthia ni el equipo de producción de La casa de los famosos México han confirmado o desmentido la información, aunque los rumores siguen creciendo con fuerza.

¿Alexis Ayala preocupado por convertirse nuevamente en padre a los 60 años?

Si bien este bebé sería el primero con Cinthia Aparicio, ya que Alexis Ayala ya es padre de dos hijas de relaciones anteriores. Su hija mayor, Stephanie Ayala, de 33 años, ha seguido sus pasos en el mundo del espectáculo, participando en proyectos televisivos e incursionando como influencer de estilo de vida y viajes.

Por su parte, tiene una segunda hija, fruto de su relación con la actriz colombiana Fernanda López, quien ha encontrado su pasión en la cocina, destacándose como chef y compartiendo recetas en redes sociales, muchas veces junto a su padre.

Al recordar la diferencia de edad entre Cinthia Aparicio y él, Alexis Ayala mencionó:

“Es una cosa también de determinación y de ímpetu y de gana, pero sobre todo de amor a la vida… Es una cuestión de convencimiento, no es una cuestión de edad, es, ojo, una cuestión de salud. Eso siempre lo he dicho: La edad no es problema, hasta que lo es… Yo cumplo el 9 de agosto 60 años y estoy feliz”. Alexis Ayala

Aunque los rumores sobre el presunto embarazo de su esposa surgieron a inicios de julio, mismos que fueron negados por el actor, surge esta nueva hipótesis. ¿Será verdad?

Por ahora, solo el tiempo y una posible declaración oficial podrán confirmar si efectivamente la familia Ayala-Aparicio se agrandará pronto. Por esta razón, la infomación antes mencionada queda en calidad de total rumor.

¿Quién es Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala?

Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, nació el 20 de febrero de 1993 en Papantla, Veracruz, México. Se formó como actriz en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde comenzó a desarrollar su carrera en el mundo del espectáculo. Sus primeros pasos en la televisión fueron en programas unitarios como La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esta historia me suena.

A partir de 2016, su carrera despegó con papeles destacados en telenovelas, en Simplemente María tuvo el papel de ‘Coral’. También ha participado en producciones como Mi adorable maldición, La Usurpadora, Si nos dejan y Juegos de amor y poder.

En el cine, ha actuado en cintas como La hora de Salvador Romero y Amores permitidos. En teatro, ha trabajado en obras como Las mujeres son de Venus y los hombres ¡ni madres! y también participó en el reality Las estrellas bailan en Hoy, del que se retiró por lesión. Actualmente, es muy activa en redes sociales y continúa con proyectos en televisión y cine.

