Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán revelan el género de su primer bebé; ¿será niña o niño? | VIDEO

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán dio a conocer uno de los momentos más esperados de su vida familiar: la revelación del género de su primer bebé. La pareja, que ha llevado su embarazo con alegría y mucha cercanía con sus seguidores compartió el momento. Con sonrisas, complicidad y un mensaje que desbordó cariño, ambos confirmaron si están esperando a un niño o a una niña, emocionando a quienes han seguido de cerca su historia.

¿Será niño o niña? Te contamos los detalles de la revelación de género del bebé de Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán. / Foto: Redes sociales

¿Cómo anunciaron su primer embarazo Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán?

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán eligieron una manera sencilla y cercana para anunciar que serán papás por primera vez. La pareja compartió un video en Instagram con el que sorprendieron a su comunidad digital y confirmaron que su familia está por crecer. La publicación generó de inmediato una fuerte respuesta entre sus seguidores, quienes han seguido su relación desde hace varios años.

En el clip, los actores —que trabajaron juntos en Mi fortuna es amarte— cuentan brevemente cómo comenzó su historia y muestran algunos momentos que han marcado su relación. La narración avanza hasta llegar al día en que se enteraron del embarazo, dejando ver el proceso tal como ellos lo vivieron, sin adornos ni dramatismos.

El video lleva como frase principal “Half of you + half of me” (“La mitad de ti y la mitad de mí”), y forma parte de una serie de imágenes que muestran a la pareja en instantes cotidianos. Uno de los momentos más comentados es cuando Ramsés aparece de rodillas, besando el vientre de Fernanda Urdapilleta, una imagen simple pero significativa que resume el momento que están atravesando.

Ramsés Alemán y Fernanda Urdapilleta revelaron el género de su bebé / Foto: IG: @fer_uf / @ramses_aleman

¿Niña o niño? Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán revelan el género de su primer bebé

Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán compartieron con sus seguidores el video de la revelación de género de su primer bebé, un momento que vivieron rodeados de familiares y amigos. La pareja preparó una reunión íntima en la que todos esperaban el anuncio, mientras la actriz, con evidente emoción, anticipaba lo que estaba por ocurrir.

“Ya llegó el momento, ya llegó, para saber si vamos a tener una bebita o un bebito, los queremos mucho y, ¡ay, ya quiero saber!”, dijo segundos antes de que el humo rosa apareciera y confirmara que esperan a una niña.

Tras la revelación, la reacción de ambos quedó registrada en el video. Ramsés Alemán, entre risas, dijo un breve “Sabía”. Posteriormente Urdapilleta dijo: “Hola, bebita, pues ya sabemos que es esta bebita que viene. Yo lo supe desde el minuto uno, y bien dicen que las mamás no se equivocan”, expresó frente a la cámara, todavía procesando el momento.

Ramsés Alemán también aprovechó para hablarle directamente a su hija, compartiendo lo que sintió al enterarse. “Yo sospechaba que eras niño, mi amor, pero estoy seguro que vas a ser la princesa más hermosa, y sobre todo amada de este mundo; gracias por llegar a nuestras vidas. Ya queremos tenerte aquí con nosotros”, dijo, en un mensaje que cerró la celebración con un tono cercano y familiar.

¿Quién es la actriz Fernanda Urdapilleta?

Fernanda Urdapilleta, nacida en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1998, ha construido una carrera constante dentro de la televisión mexicana. Sus primeros pasos fueron en pequeñas participaciones en telenovelas como Olvidarte jamás, La fuerza del destino y Ni contigo ni sin ti, donde compartió escenas con actores como David Zepeda, Sandra Echeverría, Laura Carmine, Eduardo Santamarina y Erick Elías.

Su proyección cambió en 2012 con La CQ, serie juvenil en la que interpretó a Jenny y que la colocó ante un público más amplio. A partir de ahí continuó sumando personajes, entre ellos:



Salma Kuri Fierro en Sueño de amor (2016)

Lilí en Papá a toda madre (2017)

Valeria en La jefa del campeón (2018)

Lucía Sandoval en 100 días para enamorarnos (2020).

En 2021 se integró a Mi fortuna es amarte, donde dio vida a Andrea Cantú Robles.

En el plano personal, la actriz Fernanda Urdapilleta conoció a Ramsés Alemán durante las grabaciones de Mi fortuna es amarte, y en noviembre de 2021 iniciaron una relación. Dos años después, en noviembre de 2023, se comprometieron en California. La pareja contrajo matrimonio civil el 2 de mayo de 2025 y celebró su enlace religioso al día siguiente en Monterrey, marcando el inicio de una nueva etapa en su historia juntos.

