Alfonso Herrera reacciona al embarazo de Dulce María y manda mensaje a su excompañera de RBD

Alfonso Herrera, exintegrante de RBD, envió un mensaje a Dulce María tras el anuncio que hizo la cantante sobre su segundo embarazo. El mensaje generó reacciones entre quienes siguen la vida personal de Dulce María y abrió una conversación sobre la amistad que persiste entre ambos a pesar del tiempo.

Tras el anuncio de su segundo embarazo, Dulce María recibió un mensaje de Alfonso Herrera, quien se pronunció sobre la noticia. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: África Zavala confiesa poderosa razón por la cual no entró al grupo Jeans: “Me rompió el corazón”

¿Cómo anunció Dulce María que está embarazada por segunda vez?

Dulce María confirmó que está embarazada por segunda ocasión en una entrevista con una revista de circulación internacional, donde compartió detalles del momento en que descubrió la noticia y cómo ha vivido el proceso.

“Estoy a punto de cumplir 40 años en diciembre y 35 de carrera, con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa. No lo esperaba, pero a veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar”, dijo la cantante de temas como Inevitable, Lágrimas y No pares.

Agregó que está “muy feliz, aunque también, sorprendida. Fue un proceso largo. Empecé a sentirme muy mal durante un viaje, pensaba que era cansancio o el trayecto en carretera, pero no. Cuando regresé a México, tardé un poco en hacerme la prueba y, cuando la hice, salió positiva”.

La cantante recordó que fue en una sesión de grabación cuando empezó a notar los primeros síntomas. “Me había puesto como límite los 40 años. Quería cerrar ciclos y enfocarme en mi carrera. Pero, gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, explicó.

La cantautora también mencionó que, al confirmar su embarazo, decidió pausar algunos compromisos profesionales para concentrarse completamente en esta nueva etapa. Reconoció que ha puesto en pausa su vida porque su prioridad absoluta en este momento es “este embarazo y mi familia”.

Alfonso Herrera manda felicitaciones a Dulce María por su segundo bebé. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Dulce María y su lucha contra extraña fobia: el trastorno que casi la deja fuera del reencuentro de RBD

Alfonso Herrera manda mensaje a Dulce María: ¿Qué dijo?

Alfonso Herrera se pronunció tras enterarse del segundo embarazo de Dulce María, su excompañera de RBD. En un encuentro con la prensa, compartido por Venga la alegría, el actor expresó sus buenos deseos para la cantante y su familia.

“Me dijeron y yo lo que le puedo decir es que lo mejor siempre y toda la felicidad y todas las bendiciones para ella y toda su familia, que estoy seguro que todos están felices”, dijo Herrera, dejando claro su postura sobre la noticia y su relación con la artista en este momento de su vida.

Alfonso Herrera expresó sus deseos de felicidad para Dulce María y su familia después de conocer la noticia de su segundo embarazo. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Muere papá de Poncho Herrera: Así fue el emotivo apoyo de RBD ante la trágica pérdida del actor

Dulce María y Alfonso Herrera fueron novios: ¿Cómo fue la relación?

Dulce María y Alfonso Herrera mantuvieron una relación sentimental que comenzó en 2002, cuando se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Clase 406. La cercanía entre ambos se consolidó a través de los años y siguií cuando iniciaron el proyecto de Rebelde, en el que también participaron como parte de la banda RBD.

Aunque su noviazgo terminó poco tiempo después, ambos continuaron manteniendo una relación de amistad. Durante su paso por Rebelde y RBD, enfrentaron el reto de trabajar juntos en un entorno profesional mientras lidiaban con las dinámicas que implicaba ser parte de un grupo musical y un fenómeno televisivo.

Con el tiempo, la relación entre Dulce María y Alfonso Herrera se mantuvo en términos de compañerismo, respeto y amistad. Actualmente, Dulce María está casada con el productor Paco Álvarez.

El productor y director Paco Álvarez junto a su esposa, la cantante y actriz Dulce María. / Foto: IG/pacoalvarezv

No te pierdas: Poncho Herrera llama “señora” a Eduardo Verástegui y protagonizan fuerte discusión en la red