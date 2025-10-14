África Zavala confiesa poderosa razón por la cual no entró al grupo Jeans: “Me rompió el corazón”

A pesar de lo joven que es, África Zavala está a punto de cumplir 20 años de trayectoria. La actriz aseguró que esta carrera no es fácil, a pesar del glamour y de lo apasionante que resulta dar vida a un personaje. Reconoció que el medio artístico puede ser muy duro y que, en ocasiones, “te rompen el corazón”.

África Zavala confiesa que lo más duro de su carera es el rechazo constante

La actriz África Zavala se siente muy afortunada de poder dedicarse a lo que ama la actuación, pero confesó que esta profesión también le ha dado varias decepciones, pues no siempre es sencillo conseguir un papel o entrar a un proyecto.

“Lo más difícil es que te rompan el corazón. Haces veinte mil castings y solo en uno te quedas, y dices: ‘¿qué hice mal?’. Creo que soy muy afortunada, pero también muchas veces hice castings y lloré mil veces al entender por qué no me quedaba”.

África Zavala estuvo a punto de entrar al grupo Jeans. / Redes sociales

¿Por qué África Zavala no formó parte del grupo Jeans?

Cuando se le preguntó a la actriz en qué producciones ha vivido esos rechazos, África Zavala, actriz de ‘Monteverde’, recordó que, antes de ser conocida como actriz, estuvo a punto de iniciar su carrera como cantante en el grupo Jeans.

Sin embargo, fue Dulce María quien finalmente se quedó con el lugar, una experiencia que, reconoció, fue devastadora en su momento.

“Para empezar, estuve en Jeans, iba a cantar con Dulce María. Recuerdo que estuvimos en el último callback y bueno, Dulce María canta hermoso. Se quedó ella, pero fue la primera vez que se me rompió el corazón. Yo lloraba y lloraba porque no entendía por qué no me quedé”. África Zavala

África Zavala revela que quedo fuera de Jeans por Dulce María. / Redes sociales

¿Cómo superó África Zavala haber quedado fuera de Jeans por Dulce María?

Para África Zavala este tema ya no tiene importancia, pero respecto a los rechazos revela cómo ha ido superando el terror de ser rechazada en un casting.

“Ya pasó mucho tiempo, eso lo superé, pero sí fue de las primeras veces que se me rompió el corazón en esta carrera. Todos los que hemos estado en este medio hemos pasado por eso”, dijo la actriz.

“Finalmente entendí que no es personal, no es que uno sea malo o menos, es que no era tu momento o a lo mejor querían una rubia y no eres lo que buscan. Ahora pienso: yo siempre voy a dar lo mejor de mí. Si me quedo, muy bien; y si no, no pasa nada.”, concluyó Zavala.

¿Qué pasó con el grupo Jeans?

El grupo Jeans, fundado en 1993 por Alejandro Sirvent, padre de Paty Sirvent, se convirtió en uno de los fenómenos pop más recordados de México. La agrupación inició con Paty, Litzy, Angie y Tabatha, y alcanzó fama con éxitos como “Pepe”, “Me pongo mis jeans” y “Dime que me amas”.

Con el paso de los años, más de diez integrantes pasaron por sus filas, entre ellas Dulce María, Regina Murguía, Karla Díaz y Melissa López, enfrentando constantes cambios y presiones por mantener una imagen “perfecta”. Sin embargo, detrás del brillo y la fama, muchas de denunciaron, favoritismo y malos tratos, que marcaron su estancia en el grupo.

En 2008, el grupo se disolvió oficialmente, tras denuncias de abuso psicológico y favoritismo por parte de su mánager. En 2015, varias exintegrantes se unieron bajo el nombre JNS, debido a que los derechos del nombre “Jeans” pertenecen legalmente a la familia Sirvent.

Desde entonces JNS ha estado activo en escenario con Angie Taddei, Melissa López y Reguina Murguía.

