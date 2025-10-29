Embarazo de Dulce María preocupa a sus fans, aseguran en redes que podría ser de “alto riesgo”, ¿es real?

Cinco años después de convertirse en madre por primera vez, Dulce María confirmó su segundo embarazo. La noticia, además de ser recibida con entusiasmo en redes sociales, también encendió la conversación acerca del mismo, el cual, fue catalogado por algunos internautas de “alto riesgo”, ¿por qué? ¿En realidad es de alto riesgo? Te contamos lo que sabemos.

Dulce María da sorpresa a sus fans ¡está embarazada! / Facebook: Rbd World Argentina/Instagram @dulcemaria

¿Cómo anunció Dulce María que estaba embarazada por segunda vez?

Dulce María decidió anunciar la noticia de una manera muy especial: protagonizando la portada de una reconocida revista de moda y belleza, donde luce un vestido blanco y presume su embarazo en una fotografía artística y emotiva:

En la dulce espera. A punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, @dulcemaria atraviesa una de las etapas más transformadoras de su vida: un embarazo que la invita a detenerse, reflexionar y reconectarse con lo esencial. Revista de moda

En la descripción de la publicación, se menciona que la sesión fue acompañada por un mensaje lleno de amor y esperanza, en el que la cantante se muestra sensible, feliz y agradecida por esta nueva etapa de su vida.

Aunque todavía no ha revelado el sexo del bebé, sus seguidores ya han comenzado a hacer conjeturas y a enviarle mensajes de cariño.

¿Por qué dicen en redes que el embarazo de Dulce María es de “alto riesgo”?

La noticia sobre el embarazo de Dulce María ha dejado gran emoción en fans. Sin embargo, también ha generado mensajes de algunos internautas que aseguran que sería de “alto riesgo”, pero ¿esto es verdad?

Internautas han afirmado en redes que en el ámbito médico, un embarazo de alto riesgo se define como aquel que requiere un seguimiento más cercano debido a posibles complicaciones para la madre o el bebé y que la edad de la mamá sería un factor. ¿Qué dicen sitios especializados al respecto?

Según los especialistas, las mujeres mayores de 35 años presentan mayor probabilidad de padecer hipertensión gestacional, diabetes gestacional, alteraciones cromosómicas o parto prematuro.

No obstante, aunque Dulce María tiene 39 años, no ha dicho que su embarazo este considerado de alto riesgo, por lo contrario solo mostró su felicidad. Por ello, las especulaciones en redes al respecto son solo RUMORES SIN FUNDAMENTO.

La actriz y cantante al revelar su embarazo dijo que todo va bien con el mismo:

“ Gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien ”, puntualizó.

¿Quién es la actual pareja de Dulce María, padre del segundo bebé?

La historia de Dulce María y Paco Álvarez comenzó en 2016, durante la filmación del videoclip No sé llorar, uno de los sencillos de su tercer álbum como solista. Paco, director de cine y videos musicales, quedó impresionado por la sensibilidad y autenticidad de la cantante. Aunque inicialmente su relación fue estrictamente profesional, la química entre ambos era innegable.

Más adelante, se reencontraron en el rodaje de Volvamos, momento en el que surgió un vínculo más profundo. A pesar de los comentarios sobre la diferencia de edad y los rumores respecto a la situación sentimental de Paco, su relación se consolidó. En octubre de 2019 contrajeron matrimonio civilmente y, un mes después, celebraron una boda de ensueño en Tequesquitengo, Morelos.

En diciembre de 2020, llegó su primera hija, un evento que Dulce María ha descrito como una de las mayores bendiciones de su vida. Desde entonces, ha compartido en diversas ocasiones mensajes cargados de amor y gratitud hacia su esposo y su pequeña.

