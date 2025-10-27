La Bea, participante de ‘La granja VIP’, aclara si está embarazada: “Isra, tus balas sí funcionan”

La Bea, quien se ha posicionado como una de las participantes favoritas de ‘La granja VIP’, ha generado mucha conversación en redes sociales. Y es que, desde hace varios días, se ha especulado sobre un posible embarazo. ¡Ya lo aclaró! ¿Un bebé en La granja VIP?

La Bea y su novio, Isra Punk / Redes sociales

Lee: Una vaca orina a La Bea en La granja VIP mientras la ordeñaba, el video del momento ya es viral

¿Por qué se dice que ‘la Bea’, participante de ‘La granja VIP’, está embarazada?

Los rumores comenzaron cuando, en su momento, los usuarios vieron a Tania González, nombre real de ‘la Bea’, luciendo un top, Para muchos, la comediante tenía el vientre “extrañamente abultado”, lo que desató teorías sobre un supuesto embarazo.

Y es que, aquellos que respaldan esto, argumentan que la celebridad ya lleva varios años con su novio, Isra Punk, por lo que no ven descabellado que esté esperando un hijo.

Incluso, algunos han pedido a la producción que ya no se le vuelva a poner como peón, argumentando que, en caso de estar en estado de gestación, hacer labores de campo pesadas podría perjudicarla.

La Bea y su novio, Isra Punk / Redes sociales

Te recomendamos: Eleazar Gómez envuelto en polémica en La granja VIP tras su nominación, lo acusan de insultar a la Bea: VIDEO

¿La Bea, participante de ‘La granja VIP’, confirma su embarazo?

En medio de todo esto, ‘la Bea’ rompe el silencio sobre los rumores de embarazo. Todo se suscitó durante una conversación en la cocina con Jawy Méndez. Este último la felicitó por su embarazo, afirmando que el “bebé” ya forma parte de ‘La granja VIP’.

Ante esto, y muy a su estilo, la también influencer negó estar esperando un hijo y aseguró que su “vientre abultado” se debía a que había comido tamales “de más”. Jawy siguió bromeando con el asunto y le pidió que “no mintiera”, pues, en el reality, no servían tamales. Incluso le mencionó que haría sentir mal a su novio.

Entre risas, ‘la Bea’ siguió negando estar embarazada, pero sostuvo que las “balas” de su novio sí servían, dejando ver que, si bien ahora no estaba esperando un hijo, sí podría tener uno en el futuro.

“Le pido a México, por favor, que no crea nada de lo que Jawy está diciendo. No estoy embarazada, solo son unos tamales que me comí de más. No estoy embarazada….Isra, tus balas sí funcionan. Tú y yo sabemos qué onda, pero no. Te amo, mi amor” La Bea

Pese a la negación de la comediante, muchos usuarios aún dudan sobre si realmente está embarazada. El misterio no ha hecho más que crecer ante la falta de pronunciamiento de Isra Punk, novio de ‘la Bea’.

El también cómico no ha hecho mención de este tema. Lo más cercano ha sido cuando presumió que una marca de condones le mandó un regalo. El hombre simplemente sonrió y señaló que no tenía a nadie con quien usarlos.

#LaBea aclara rumores sobre su embarazo 😲

Domingo La Gala 8:00 p.m. por azteca uno

🌾 #LaGranjaVIP ⁣transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa. pic.twitter.com/l9ywO2OV4u — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 27, 2025

¿Quién es Isra Punk, el novio de ‘la Bea’?

Isra Punk, novio de ‘la Bea’, es un comediante y creador de contenido que nació en el Estado de México. Se graduó en psicología, pero se enfoca más en crear videos para redes sociales. Lleva más de 15 años de relación con Tania González, mejor conocida como ‘la Bea’, con quien también ha llegado a grabar videos.

Hace algunos meses, Isra le propuso matrimonio a ‘la Bea’ durante un show. Ambos han mencionado que planean casarse para 2026.

“Es una persona que amo infinitamente... que me ha apoyado en todo, que me ha levantado en los momentos más difíciles, que me ha acompañado y que me encanta que de la nada me componga canciones”, indicó ‘la Bea’ en su momento.

Isra no ha dudado en usar las redes sociales para instar a la audiencia a apoyar a ‘la Bea’ durante su estancia en ‘La granja VIP’.

Mira: La granja VIP: ¿Manola Díez y Alfredo Adame rompen alianzas? Tienen fuerte pelea; ¡La Bea salió embarrada!