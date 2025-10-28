Él es Paco Álvarez, el hombre que conquistó a Dulce María fuera del escenario y papá de sus bebés

La familia de Dulce María crece. La cantante y actriz mexicana, recordada por su paso en RBD y por su brillante trayectoria en la televisión, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando un bebé junto a su esposo, el productor Paco Álvarez.

Con una tierna publicación, la intérprete del tema Jaula de oro compartió la noticia que marca una nueva etapa en su historia, consolidando su relación y cumpliendo uno de sus sueños más anhelados: convertirse en padres nuevamente.

El productor y director Paco Álvarez junto a su esposa, la cantante y actriz Dulce María. / Foto: IG/pacoalvarezv

¿Cómo anunció Dulce María que está embarazada por segunda ocasión?

Dulce María confirmó que está embarazada por segunda ocasión en una entrevista con una revista de circulación internacional, donde compartió detalles del momento en que descubrió la noticia y cómo ha vivido este proceso: “Estoy a punto de cumplir 40 años en diciembre y 35 de carrera, con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa. No lo esperaba, pero a veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar”.

“Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida. Fue un proceso largo. Empecé a sentirme muy mal durante un viaje, pensaba que era cansancio o el trayecto en carretera, pero no. Cuando regresé a México, tardé un poco en hacerme la prueba y, cuando la hice, salió positiva”, relató la cantante.

La cantante recordó que fue en una sesión de grabación cuando empezó a notar los primeros síntomas. “Me había puesto como límite los 40 años. Quería cerrar ciclos y enfocarme en mi carrera. Pero, gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia. Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, explicó.

La artista también mencionó que, al confirmar su embarazo, decidió pausar algunos compromisos profesionales para concentrarse completamente en esta nueva etapa. Reconoció que ha puesto en pausa su vida porque su prioridad absoluta en este momento es “este embarazo y mi familia”.

Dulce María y Paco Álvarez se casaron el 2019. / Foto: IG/pacoalvarezv

¿Cuántos hijos tiene Dulce María?

Dulce María y Paco Álvarez tienen una hija, nacida en diciembre 2020, quien es la primera hija en común de la pareja.

Ambos se casaron en noviembre 2019, tras varios años de relación, y desde entonces han construido una familia. Además, Álvarez tiene tres hijos de su matrimonio anterior con María José Castillo Cooper.

Paco Álvarez ha dirigido documentales, videoclips y campañas publicitarias para marcas e instituciones en México. / Foto: IG/pacoalvarez

¿Quién es Paco Álvarez, esposo de Dulce María?

Paco Álvarez, esposo de la cantante Dulce María, nació en la Ciudad de México, el 27 de mayo de 1975, es músico, cantautor, director de cine, documentalista, poeta y escritor. A lo largo de su trayectoria desarrolló una carrera en distintos ámbitos de la creación artística y audiovisual. Es ganador del Honorable Mention Award en el Metropolitan Film Festival de Nueva York y obtuvo una mención honorífica en el Binational Independent Film Festival de El Paso, Texas.

En 2009 dirigió La Esfera, un documental producido junto al Climate Institute of Washington, la NASA y la NOAA, sobre el calentamiento global, con la participación de Emmanuel y Terry Barker. Un año después estrenó Los Serdán, secretos de una familia de héroes, producido por CONACULTA y narrado por Plutarco Haza.

Antes de consolidarse como cineasta, comenzó su carrera escribiendo para la cadena Televisa, donde participó en programas como Vida TV y Ritmoson Latino, sumando más de tres mil emisiones grabadas y 600 en vivo. Entre 2011 y 2017 fue director de producción y mercadotecnia en TV Azteca, donde creó y dirigió campañas turísticas protagonizadas por figuras como:



Edith González

Ana Serradilla

Martha Higareda

Demián Bichir

Luis Miguel

Chayanne.

Desde 2011 ha dirigido y producido comerciales para diversas instituciones y marcas. En el ámbito musical y poético, lanzó Manual para Olvidados, un libro-disco prologado por Elena Poniatowska, con poemas suyos interpretados por artistas como Luis Eduardo Aute, Tania Libertad, Santiago Feliú y Raúl Ornelas. El disco incluye un poema leído por Jaime Sabines. En 2017 editó Canciones desde Casa bajo el sello Universal Music, con colaboraciones de Leonel García, Torreblanca, Dulce María, Miguel Inzunza y Aute.

También ha dirigido videoclips como Madre Tierra de Chayanne, con más de 70 millones de vistas, así como No sé llorar y Volvamos de Dulce María. Además, creó y produjo el Sun and Sound Festival en Guadalajara, que reunió a más de 30 mil asistentes. Desde 2017 forma parte de García Bross, productora fundada por Simón Bross, donde colabora con directores como Juan Carlos Rulfo y Pedro Armendáriz (nieto) en proyectos de publicidad, documentales y series de televisión.

Dulce María y su esposo llevan casi seis años de casados. / Foto: Redes sociales

