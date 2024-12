Dulce María y su lucha contra extraña fobia: el trastorno que casi la deja fuera del reencuentro de RBD

El regreso de RBD marcó un hito en la música pop latina. La gira “Soy rebelde tour” no solo trajo nostalgia a millones de fanáticos, sino que también representó un reto significativo para sus integrantes.

Dulce María, una de las figuras icónicas del grupo, confesó recientemente que casi no pudo formar parte del reencuentro debido a un trastorno que enfrentó durante el proceso.

Mira: Dulce María es la primera mexicana en estar en la revista ‘Rolling Stone Korea’ ¡Orgullosamente latina!

IG

El regreso de RBD: un éxito internacional con desafíos personales para Dulce María

Casi un año después del aclamado reencuentro, RBD dejó una huella imborrable en países como Estados Unidos, Colombia, Brasil y México. Sin embargo, mientras los fans disfrutaban de su música y energía, pocos sabían que Dulce María enfrentaba una batalla interna que puso en riesgo su participación en la gira.

En una entrevista exclusiva para el programa Ventaneando, la actriz y cantante reveló que sufre de aerofobia, un miedo extremo a volar. Este trastorno no solo afectó su preparación para los conciertos, sino que también le exigió superar barreras personales durante una gira que involucró constantes viajes internacionales.

“Es verdad y no es nada fácil. Ya fue un reto porque tuve que tomar aviones que no había tomado. No me había subido a uno en cinco años”, compartió Dulce María, visiblemente emocionada al recordar el proceso.

Ve: RBD... No habrá reencuentro, solo demandas por resolver

IG

¿Cómo enfrentó la aerofobia durante la gira Dulce María?

La aerofobia de Dulce María presentó un desafío importante, pues la logística de la gira requería trasladarse constantemente entre países. Según la cantante, este proceso la llevó a enfrentar miedos profundos y a trabajar intensamente en su bienestar emocional.

“Fue como atravesar muchas cosas personales, como miedos personales o retos personales, pero lo logramos. Creo que es algo que tenemos que estar agradecidos, que pudimos vivir eso con toda esa generación y con miles de personas”, reflexionó.

A pesar de las dificultades, Dulce María logró superar este obstáculo, demostrando una gran fortaleza mental. Su experiencia sirve como inspiración para aquellos que enfrentan temores similares, recordando la importancia de buscar apoyo y trabajar en el desarrollo personal.

Te puede interesar: Dulce María, devastada por la partida de una fan, le rinde un emotivo tributo

IG

Una mirada al futuro: Dulce María y su vida personal tras la gira

Además de su carrera artística, Dulce María es madre y se encuentra enfocada en criar a su hija con una visión de amor y libertad. En la misma entrevista, expresó su deseo de que su hija elija su propio camino, ya sea dentro o fuera del mundo artístico.

“Lo que quiero para ella es que sea feliz, que sea libre y que haga lo que ella quiera”, declaró.

En cuanto a su año, la cantante describió el 2023 como un período de transformación personal: “Fue un año de mucho trabajo personal. Fue un año de mucha introspección, de estar con mi familia, con mis amigos, de sanarme, de componer, de reconstruirme, de muchas cosas”, concluyó.