¿Qué pasó con Derrick James? Actor que interpretó a Santos en Rebelde que se alejó de la fama; así luce Hoy

Rebelde fue uno de los mayores fenómenos televisivos juveniles en América Latina durante la década de los 2000. El impacto de la telenovela trascendió fronteras y colocó en el ojo público a sus protagonistas y al resto del elenco que formó parte de la historia. Uno de ellos fue Derrick James, actor puertorriqueño que interpretó a Santos Echagüe, personaje que mantuvo una relación sentimental con Lupita Fernández. Aunque su papel no fue el principal, su presencia marcó una etapa en la producción y quedó en la memoria de la audiencia.

Santos y Mia revista Rebelde / Captura de pantalla

¿Quién fue Derrick James en Rebelde?

Derrick Rafael James Colón nació el 11 de octubre de 1983 en San Juan, Puerto Rico, hijo de padre italiano y madre puertorriqueña. Desde pequeño tuvo cercanía con el arte y el deporte. Antes de llegar a México cursó estudios de Veterinaria en Estados Unidos mientras realizaba trabajo como modelo en comerciales, revistas y pasarelas.

En 2004 viajó a la Ciudad de México para ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). En entrevistas, el actor explicó el proceso que realizó para adaptar su acento y sumarse a producciones mexicanas. Su preparación lo llevó a obtener su primer papel relevante cuando el productor Pedro Damián lo eligió para interpretar a Santos Echagüe en la segunda temporada de Rebelde. Su personaje mantuvo un arco sentimental junto a Lupita Fernández, lo que permitió posicionarlo entre el público.

Después de Rebelde, continuó trabajando en telenovelas y series como Lola, érase una vez, Al diablo con los guapos, Amo despertar contigo, Vino el amor y la producción biográfica Nicky Jam: El ganador, donde dio vida a un narcotraficante.

Santos en Rebelde / Captura de pantalla

¿Cómo han sido las relaciones sentimentales de Derrick James?

Durante su etapa en Rebelde circularon rumores sobre un posible romance con Anahí, aunque en el programa “La oreja” el actor se limitó a no dar detalles, mencionando que no deseaba hablar del tema. No hubo confirmación pública de esa relación.

Hasta la fecha, no existe información pública actualizada sobre el estado sentimental de Derrick James. Su cuenta oficial de Instagram (@derrickjamesofficial) muestra publicaciones centradas en su hijo, actividades personales y su labor filantrópica a través de la Derrick James Family Foundation. No se han observado publicaciones que sugieran una nueva relación sentimental o cambios en su vida amorosa. Además, no existen declaraciones públicas recientes que aborden este tema. Por lo tanto, su situación sentimental actual permanece privada y no ha sido confirmada ni desmentida públicamente.

¿Qué hace Derrick James actualmente y por qué dejó la televisión?

Además de su carrera actoral, Derrick James ha tenido actividades empresariales. Participó como socio en una escuela de modelaje y actuación en Puerto Rico y colaboró en la empresa Sunsail, fundada por su padre y Guillermo Froilán Tevetoğlu, padre del cantante Tarkan.

En la actualidad mantiene un perfil discreto. Su cuenta en Instagram (@derrickjamesofficial) suma alrededor de 121 mil seguidores. Existen egistros constantes de momentos con su hijo: celebraciones, paseos, actividades deportivas y viajes.

El 12 de octubre compartió un mensaje de cumpleaños donde señaló encontrarse en una etapa de estabilidad personal. No hay declaraciones recientes sobre su situación sentimental ni reportes de nuevos proyectos televisivos. Tampoco se ha documentado su retorno a los foros o la industria del entretenimiento.

