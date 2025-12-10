Actor de la voz de Topo Gigio necesita donadores de sangre; suplican ayuda urgente tras amputación de pierna

La producción de “De primera mano” lanzó en redes sociales una alarmante publicación: Se solicitan donadores de sangre para Gabriel Ernesto Garzón Lozano, reconocido actor de doblaje mexicano y actual voz de Topo Gigio, el entrañable personaje infantil que ha marcado a generaciones.

En redes sociales no tardaron en reaccionar a esta lamentable noticia. La mayoría cuestionó qué sucedió con Gabriel Ernesto Garzón Lozano. Esto se sabe de su estado de salud.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano necesita donadores de sangre. / Redes sociales

¿Qué le pasa a Gabriel Garzón Lozano, actor que dio voz Topo Gigio?

Gabriel Garzón Lozano enfrenta un nuevo desafío de salud por el que requiere donadores de sangre, motivo por el cual amigos, familiares y miembros de la comunidad artística han difundido el llamado con la esperanza de recibir apoyo solidario.

Hasta el momento se desconoce su estado de salud y la razón por la cual requiere donadores. Lo último que se supo sobre su salud fue que sufrió la amputación de una pierna por un accidente.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano necesita donadores de sangre. / Redes sociales

Como era natural, en redes no tardaron en reaccionar a esta lamentable noticia. El director y actor Javier Herranz también compartió su comunicado en redes sociales y suplicó a sus seguidores que ayudaran a su colega.

“Urgen donadores para nuestro querido amigo Gabriel Garzón, para los que no lo conocen, el fue la voz oficial de Topo Gigio en México, y ahora necesita de nosotros.Por favor, si está en tu corazón regalar un poquito de tu sangre, te lo vamos a agradecer profundamente.Muchas gracias”, se lee en su publicación a través de Instagram.

Así lo dijo:

Mira: Pati Chapoy pide donadores de sangre para compañero internado en terapia intensiva

¿Quién es Gabriel Garzón Lozano, actor que dio voz Topo Gigio?

Gabriel Garzón Lozano nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México y, aunque su carrera profesional en el doblaje comenzó de manera formal en 2021, su vínculo con la actuación y la voz se forjó desde mucho antes. Su carisma y timbre distintivo lo llevaron a destacar rápidamente en la industria, logrando uno de los papeles más emblemáticos de su trayectoria: dar vida a Topo Gigio en la serie animada relanzada en 2020.

Gracias a su interpretación, el personaje logró conectar tanto con el público infantil actual como con adultos que crecieron con esta figura, conservando la ternura y esencia que lo hicieron un ícono de la televisión. Su trabajo fue ampliamente reconocido dentro del medio del doblaje latinoamericano.

Sin embargo, la vida de Gabriel no ha estado exenta de momentos difíciles. En 2016 sufrió un grave accidente en Estados Unidos que derivó en la amputación de una pierna, situación que transformó por completo su vida personal y profesional. A partir de entonces enfrentó importantes retos físicos, emocionales y económicos, incluyendo la necesidad de adquirir una prótesis.

Mira: Adamari López pide donadores de sangre para importante miembro de su familia ¡Urgente!