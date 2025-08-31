La querida actriz mexicana de ‘Rebelde’ y ‘Rosa salvaje’ que ganó mucho dinero y terminó viviendo en un coche

La actriz mexicana, reconocida por su participación en telenovelas icónicas como “Rosa salvaje” y “Rebelde”, terminó sus días lejos del glamour que un día la rodeó. Tras una carrera importante en televisión, vivió en un coche junto a sus mascotas hace unos años. ¿De quién se trata?

¿Qué famosa actriz mexicana terminó viviendo en situación de calle?

Durante las décadas de los 80 y 90, Renata Flores fue un nombre recurrente en la televisión mexicana. Nacida como Martha Silvia Flores Corona el 28 de agosto de 1947 en Ciudad de México, comenzó su carrera artística en la música con un EP de rock and roll en los años 60. Sin embargo, fue en la pantalla chica donde encontró su verdadera vocación.

Sus papeles más importantes fueron los siguiente:



Su papel en Rosa salvaje (1987) la consolidó como una actriz de carácter, capaz de interpretar villanas memorables.

Rosalinda (1999),

Rebelde (2004),

Fuego en la sangre (2008),

Mar de amor (2010) y

Amores verdaderos (2012-2013), cerrando así una carrera que abarcó más de cuatro décadas.

A pesar del éxito y la fama, poco se sabía de su vida personal. Nunca se casó ni tuvo hijos, y siempre fue muy reservada sobre sus asuntos privados. Fue precisamente ese hermetismo el que hizo más impactante la noticia de su dramática situación años más tarde.

Tal vez te interese: Gabriela Murray, actriz de telenovelas mexicanas, exhibida por supuesto robo en spa: Ceriani revela un VIDEO

¿Por qué la actriz Renata Flores tuvo problemas económicos?

Después de su retiro en 2013, Renata Flores desapareció del ojo público. No fue sino hasta 2020 que se supo que la actriz había estado viviendo durante tres años dentro de un coche estacionado en calles de la Ciudad de México, acompañada únicamente por sus perros y gatos.

La noticia generó sorpresa e indignación. ¿Cómo era posible que una figura tan reconocida terminara en la indigencia? Compañeros actores y miembros del público exigieron a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) que tomara cartas en el asunto.

Ante la presión mediática, la ANDA intervino y gestionó su ingreso a La Casa del Actor, un asilo fundado por Mario Moreno “Cantinflas”, destinado a dar refugio y atención médica a actores en situación vulnerable. Allí, Renata recibió cuidados y compañía en sus últimos años.

Mira: Estefanía Villarreal de “Rebelde” regresa a las telenovelas tras 8 años de ausencia

Renata Flores, actriz / Redes sociales

¿De qué murió la famosa actriz, Renata Flores?

El 9 de febrero de 2024, Renata Flores falleció a los 76 años víctima de cáncer. Aunque fue atendida en sus últimos días, la noticia de su muerte apenas ocupó algunos titulares. A pesar de su legado en la televisión mexicana, su partida fue silenciosa.

Sus restos fueron cremados, pero hasta hoy se desconoce el destino de sus cenizas. No hubo homenajes públicos ni funerales conmemorativos. Así terminó la historia de una actriz que, en otro tiempo, formó parte esencial del entretenimiento nacional.

Te puede interesar: Muere actriz de telenovelas a días de su cumpleaños tras una terrible enfermedad: ¿Qué le pasó?