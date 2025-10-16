Cantante de regional mexicano cayó en el alcoholismo tras la muerte de su madre; así fue como se recuperó

A lo largo de este 2025, muchos artistas han lidiado con la muerte de sus seres queridos. Un ejemplo de ello es Horacio Palencia, quien sigue en duelo por el deceso de su papá. Ahora, otro cantante de regional mexicano se sinceró y admitió que la pérdida de su mamá ocasionó que cayera en los excesos, ¿de quién se trata?

El Coyote / Redes sociales

No te pierdas: El Coyote comparte foto con Natanael Cano y lo critican duro

¿Qué cantante cayó en el alcoholismo y los excesos tras la muerte de su madre?

Hace algunas horas, José Ángel Ledesma Quintero, mejor conocido en la industria artística como ‘el Coyote’, se sinceró sobre los momentos difíciles que vivió luego de que su mamá, Mariana Quintero, muriera el pasado 12 de marzo de 2023.

A través de redes sociales, el artista admitió que, tras perderla, comenzó a tomar alcohol en exceso para olvidar el gran dolor que sentía: “Mi madre… fue una cabr... y media, oiga. Brava como pocas. Se llamaba Mariana Quintero y le juro que fui el hombre más orgulloso de ser su hijo. Desde que se me fue, el 12 de marzo, la traigo aquí en el pecho, cuidándome desde arriba.Mi ángel. Después de que falleció, me perdí un rato. Me la pasaba tomando, borracho, cruz”, expresó.

No fue hasta que vio lo mucho que afectaba su actitud a sus seres queridos y a su público que puso un alto y se enfocó en sobrellevar su pérdida de una forma más positiva.

“Un día entendí que no estaba bien. Estaba lastimando a mi esposa, mortificando a mis hijos y lo peor: faltándole el respeto al público. Esa gente que deja su lana y su tiempo por ir a verte cantar. Eso no se vale” El Coyote

Para finalizar su reflexión, señaló que era un artista que venía “desde abajo” y, a lo largo de su carrera artística, ha aprendido que “el dinero no lo es todo en la vida” y que lo más importante es el amor.

“El dinero se gasta, los lujos se olvidan, pero la voz, la fe y la gratitud son lo único que me mantienen firme. Y si algo tengo claro, es que lo mío… lo mío fue un milagro. Treinta y cinco años cantando, y todavía sigo al chi… Gracias a Dios, a mi madre y al público, porque sin ellos, yo no sería El Coyote”, concluyó.

Te podría interesar: Peso Pluma cobraría 20 millones de pesos por realizar un evento privado, según El Coyote

¿De qué murió la mamá del ‘Coyote’?

El pasado 12 de marzo de 2023, el periodista Felipe Osuna dio a conocer que la mamá de José Ángel Ledesma Quintero, ‘el Coyote’, había muerto. Si bien no especificó las causas, dejó ver que había sido por complicaciones de salud.

“Mientras su salud se lo permitió, no faltó a una sola presentación de su Güero. Por su parte, ella presumía que nunca le faltaba el ‘chivo’ que el cantante le llevaba desde que comenzó a trabajar a muy temprana edad. Mariana se sentía orgullosa del artista, pero mucho más de la calidad que, como hijo, tenía. Para José Ángel siempre estuvieron primero su madre y su bienestar”, manifestó.

En aquel entonces, el cantante no dio declaraciones al respecto. Sin embargo, se viralizó un video del funeral, en el que se veía al cantante muy afectado, cantando frente al féretro.

Mamá de El Coyote / Redes sociales

¿Quién es José Ángel Ledesma Quintero, ‘el Coyote’?

José Ángel Ledesma Quintero, mejor conocido como ‘el Coyote’, es un cantante de regional mexicano. Originario de Sinaloa, nació el 1 de noviembre de 1970, por lo que actualmente tiene 54 años.

Inició su carrera artística en 1990 y ha formado parte de banda Los recoditos, así como de La original banda el Limón de Salvador Lizárraga. Años después decidió formar su propia banda, El Coyote y su Banda Tierra Sagrada. Algunos de sus éxitos han sido:

Para impresionarte

Te soñé

El toro enamorado de la luna

No me eches la culpa

Aquí me quedaré contigo

El güero charrasqueado

El famoso es muy hermético en cuanto a su vida personal. Solo se sabe que está casado y tiene varios hijos. Actualmente, está trabajando en su ‘Capibaras Tour’, junto a Chuy Lizárraga.

Mira: Chuy Lizárraga sufre tremenda cachetada de un luchador profesional y enciende las alarmas “Cómo se atreve”