Chuy Lizárraga sufre tremenda cachetada de un luchador profesional y enciende las alarmas “Cómo se atreve”

El luchador Konan Big protagonizó un momento polémico al golpear a Chuy Lizárraga, exintegrante de La arrolladora banda el limón, durante la grabación de un programa, junto. El video se volvió viral y desató una ola de reacciones. ¿Qué fue lo que pasó?

¿Por qué Konan Big cacheteó a Chuy Lizárraga en el pódcast Jalando fierro?

El mundo del entretenimiento mexicano se sacudió con un video que muestra a Konan Big, famoso luchador y figura mediática, propinándole una cachetada a Chuy Lizárraga, reconocido cantante de música banda. El momento ocurrió durante la grabación del pódcast Jalando fierro, conducido por Poncho de Nigris, y que en esta ocasión contó con la participación de José Ángel Ledesma ‘El Coyote’ y Lizárraga como invitados especiales.

En el clip promocional que circula en redes sociales, se ve claramente cómo Konan Big golpea a Chuy Lizárraga sin previo aviso. La reacción inmediata del cantante no se muestra, ya que el video se corta justo después del impacto. Sin embargo, en la descripción del contenido, los músicos dejaron claro que no dejarán las cosas así: “¡Se viene la venganza CAPIBARA! Este p*-do aquí no acaba”, escribieron, dejando ver que podría haber una revancha en camino.

Este mensaje encendió las alarmas entre los fans, quienes se dividieron entre quienes creen que todo fue parte del espectáculo y quienes consideran que se trató de una falta de respeto hacia el intérprete de “La peinada”.

¿Fue real el golpe de Konan Big a Chuy Lizárraga o parte del pódcast Jalando Fierro?

La polémica creció rápidamente en redes sociales. Algunos usuarios aseguran que el golpe de Konan Big a Chuy Lizárraga fue parte de una estrategia para generar expectativa sobre el episodio del pódcast, mientras que otros lo calificaron como una agresión innecesaria.

Entre los comentarios más destacados se encuentran los que defienden a Chuy Lizárraga, señalando que el cantante tiene una trayectoria respetable y que no merecía ser tratado de esa forma, sobre todo cuando acudió al programa para promocionar su gira musical junto a ‘El Coyote’, llamada CAPIBARA TOUR.

Otros, en cambio, ven el momento como una táctica de marketing bien ejecutada. Después de todo, el pódcast Jalando fierro se caracteriza por mezclar entrevistas con dinámicas físicas y momentos inesperados que buscan enganchar a la audiencia.

¿Qué dijo Chuy Lizárraga tras la cachetada de Konan Big en el pódcast Jalando Fierro?

Aunque el video no muestra la reacción inmediata de Chuy Lizárraga, se sabe que el cantante no se quedó callado. En los comentarios del video, dejó claro que planea vengarse de Konan Big, aunque no especificó cómo ni cuándo.

La frase “Este pdo aquí no acaba” ha sido interpretada por muchos como una señal de que el golpe podría repetirse, o incluso escalar, en futuros episodios del pódcast. Esto ha generado aún más expectativa entre los seguidores del programa y de los artistas involucrados.

¿Cuándo se estrena el episodio completo de Jalando fierro con Chuy Lizárraga?

Hasta el momento, no se ha revelado la fecha exacta del estreno del episodio completo de Jalando fierro con Chuy Lizárraga. Lo que sí se sabe es que el artista estuvo en Mazatlán, Sinaloa, realizando actividades físicas como parte de su preparación para la gira CAPIBARA TOUR, y que aprovecharon para grabar el pódcast junto a Konan Big y en donde también aparece Poncho de Nigris.

El programa, que combina entrevistas con dinámicas físicas y momentos de humor, ha ganado popularidad por sus invitados inesperados y situaciones fuera de lo común. La participación de dos figuras de la música banda como Lizárraga y ‘El Coyote’ promete ser uno de los episodios más vistos.

Mientras tanto, los fans están atentos a cualquier actualización sobre el estreno, esperando ver si el golpe fue parte de una actuación o si realmente hubo tensión entre el luchador y el cantante.

Así fue el polémico momento: