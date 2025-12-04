Doña Lety destapa la verdad de su pelea con Marcela, esposa de Poncho de Nigris, ¡salpica a Brenda Bezares!

Doña Alegría habló si filtros en “La pijamada viral” y rompió el silencio sobre su complicada relación con Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris. Tras un profundo distanciamiento, la matriarca habló abiertamente de las tensiones que surgieron luego de acusar a Marcela de manipular a su hijo y alejarla de la familia.

¿Por qué Poncho de Nigris y Marcela Mistral no están en La pijamada viral de Aldo de Nigris?

De hecho, Poncho de Nigris explicó que no estaría en “La pijamada viral” de su sobrino debido a los problemas familiares que persisten entre su madre y Marcela.

Aunque Poncho llegó a distanciarse de doña Lety durante varios meses, recientemente retomaron la comunicación; sin embargo, la relación con su esposa no habría mejorado del todo.

Hoy, doña Lety vuelve a lanzar fuertes acusaciones contra la esposa de Poncho de Nigris.

Durante la transmisión, doña Lety aseguró que por años ha sido objeto de críticas y comentarios negativos por parte de Marcela, a quien acusa de hablar mal de ella con Poncho y de convertirla en “la mala de la historia”.

“Ya me cansé, porque siempre está diciéndole cosas malas de mí al hombre. Todo lo que hago está mal; que dice que le arruiné sus fiestas”, dijo.

Incluso relató el origen de un pleito que involucró inesperadamente a Brenda Bezares, quien asistió a una fiesta familiar:

“Cuando fui a su fiesta estaba Brenda Bezares —no la quería nombrar— y ella había dicho que odiaba a Poncho. Yo dije: ‘¿Cómo la invitas si odia a Poncho?, ¿por qué está aquí?’ Fui a decirle que por qué andaba diciendo eso y le dije: ‘No vuelvas a hablar mal de mi hijo’. Y todos creyendo que la iba a golpear hasta se acercaron pensando que le iba a golpear” Lety Guajardo

Doña Lety afirma que a partir de ese momento la señalaron injustamente, al punto de que Poncho de Nigris prefirió no hacer XV años a su hija para evitar supuestos conflictos: “Todo lo que diga ella está bien. Él no me cree a mí, solo a ella.”

Doña Lety revela si se reconciliaría con Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris

Cansada, Doña Lety aseguró que ha decidido tomar distancia para proteger su salud y no le interesa tomar la relación con Marcela Mistral.

“No, ya no. Ya me cansé. Tengo 73 años, ya no voy a sufrir por nadie ni me voy a estresar por nadie. Luego Poncho llorando, diciendo: ‘No me quiere mi mamá’. No voy a rogar por nadie… ya bye.” Lety Guajardo

Aunque dijo sentir un profundo cariño por sus nietos —a quienes solo ve en fotos—, doña Lety aseguró que ya no tolerará relaciones “tóxicas”. También afirmó que Poncho no le permite visitar su casa, mientras que la mamá de Marcela, según dijo, pasa ahí todo el tiempo.

