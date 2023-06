LCDLFM: Poncho de Nigris gana terreno e internautas piden que se quede en el reality

El “Cuarto Infierno” está integrado por Wendy Guevara, Emilio Osorio, Sergio Mayer y Poncho de Nigris. Sofía Rivera también forma parte de esa habitación, sin embargo, llegó ya entrada la madrugada.

Poncho de Nigris es el primer nominado de La Casa de los Famosos México. Si bien, le sorprendió cuando supo que el público lo había nominado por medio de una votación “flash”, posteriormente, lo comenzó a tomar con más tranquilidad.

Por su parte, el día de ayer en la noche y en el transcurso de la madrugada, los habitantes del “Cuarto Infierno” protagonizaron algunos de los momentos destacados por la audiencia, pues hasta presunta actividad paranormal se registró en la habitación, mientras que, en redes piden que ese cuarto no se deshaga.

La noche del día de ayer, Wendy Guevara impactó a los habitantes de La Casa de los Famosos México cuando relató uno de los episodios dramáticos de su vida, pues una persona le quería cobrar a ella una deuda de otra persona.

Poncho de Nigris y Wendy Guevara son parte de La Casa de los Famosos México y ya han dado de qué hablar. / Instagram: @soywendyguevaraoficial / @ponchodenigris

El “Cuarto Infierno” gana simpatía en La Casa de los Famosos México

Las conversaciones de los participantes del “Cuarto Infierno” duraron hasta entrada la noche e incluso, ya cuando estaban a punto de dormir. Poncho de Nigris le pidió a La Perdida que “tuviera cuidado” con quien se relaciona y que ya no pusiera en riesgo su vida, luego del relato que compartió.

Los habitantes del infierno no le temen a nada, ¡ni siquiera a la actividad paranormal de su cuarto! 🤣👻#LaCasaDeLosFamososMx

No te pierdas un solo segundo del 24/7 en @VIX pic.twitter.com/VivJcgEBx5 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 6, 2023

Ya cuando estaban instalados en sus camas, hubo un incidente que los alertó, pues, la puerta se abrió y se vio una luz dentro del cuarto, cuando todo estaba apagado. Poncho de Nigris se mostró incrédulo, trató de espantar a La Perdida y comenzó a gritar que no le asustan los fantasmas.

Internautas reaccionan a la ocurrencias en La Casa de los Famosos México. / Twitter: @wonderml12 / @felixarroyotv

Wendy Guevara le pidió que se callara, pero de Nigris siguió gritando: “Nos la pe… los fantasmas, nos la pe… Estamos en el cuarto del infierno, me la pe…” Dijo en voz alta el empresario, mientras La Perdida se incorporó de su cama y le dijo que no quería presenciar una escena similar a la del Exorcista: “Mira, si me levanto y te están arrastrando por el suelo, Poncho, no me voy a parar”, dijo la influencer.

El cuarto infierno genera reacciones en redes sociales y piden que no se deshaga. / Twitter: @miriprzn

Sin embargo, eso solo avivó más los comentarios de Poncho, quien dijo que también a Wendy no le daba miedo “el Diablo”: “Wendy dice que se la pe… también”. Por su parte, La Perdida desmintió el comentario de Poncho, mientras los demás habitantes reían a carcajadas: “No, yo no dije nada… señor Demonio, no es verdad”.

Luego, le hicieron burla a Sergio Mayer porque “se le subió el muerto”, pues al actor le había dado “parálisis de sueño”. Por su parte, el momento chusco fue retomando por internautas en redes sociales, quienes expresaron que sentían que habían estado en una pijamada con los habitantes de ese cuarto.

El modelo regiomontano y La Perdida han generado simpatía y reacciones en Twitter. / Twitter: @arrobamexfa / @emiverselouie

