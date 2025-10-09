El programa Hoy informa lamentable muerte en vivo; Horacio Palencia se viste de luto: “Me duele”

Tras confirmarse la muerte de Emilio Sueños, conductor de televisión, a los 41 años. La mañana de este jueves 9 de octubre, una de las conductoras del programa ‘Hoy’ informó, en vivo, una lastimosa pérdida para la industria del espectáculo. El productor Horacio Palencia expresó su sentir con un desgarrador mensaje en redes sociales.

Conductores de ‘Hoy’ se mostraron verdaderamente conmovidos con este lamentable deceso. Enviando un mensaje de fuerza a la familia del fallecido. Asimismo, la audiencia quedó conmocionada por la noticia y enviaron sus condolencias a los seres queridos del occiso.

El mundo del espectáculo está de luto. / Canva

¿Qué muerte anunciaron en el programa ‘Hoy’ en vivo?

La mañana de este jueves, 9 de octubre, el matutino ‘Hoy’ se vistió de luto. Una de las conductoras del programa confirmó, totalmente conmovida y con voz entrecortada, que el padre del productor Horacio Palencia, José Ramiro Palencia, murió tras sufrir una grave crisis en su salud.

En el matutino, la conductora se tomó unos minutos y expresó su sentir ante esta inesperada y desgarradora pérdida para Horacio Palencia. Incluso, le envió sus condolencias a él y a toda su familia, quienes enfrentarían un duro momento en su vida privada.

A través de las cámaras del matutino se señaló que que se trataba de una noticia muy triste y que querían enviar su pésame a Horacio Palencia pues había fallecido su papá, el señor José Ramiro Palencia Vargas. Además, se comentó que le mandaban un abrazo fuerte al músico, deseando que su padre descansara en paz.

Paul Stanley y Shanik Berman se unieron a los comentarios: “Un abrazo… No hay palabras de consuelo”.

Horacio Palencia despide a su papá en redes sociales. / IG: @horaciopalencia / Hoy

¿Qué dijo Horacio Palencia sobre la muerte de su papá, José Ramiro Palencia Vargas?

Tras anunciar que su padre, José Ramiro Palencia, enfrentaba una dura crisis de salud, Horacio Palencia dio a conocer que su familiar perdió la vida la madrugada de hoy, 9 de octubre. El productor le agradeció por todos los momentos que vivieron juntos e informó que “hasta el último aliento” estuvo rodeado de todos sus seres queridos.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Palencia publicó la esquela de su padre y escribió:

“Me duele mucho tu partida papá, pero te fuiste con mucha paz y tranquilidad rodeado de tus hijos y tu esposa, te prometí nunca soltarte de la mano y te lo cumplí hasta tu ultimo aliento a las 4:40 de la mañana, te voy a extrañar mucho papá, gracias por darnos un techo de niños, por trabajar duro con tus manos para traernos comida a nuestra mesa” Horacio Palencia

“Todo lo que he logrado, todos mis triunfos son gracias a Dios y gracias a ti y tus consejos, tu me enseñaste el valor del trabajo, la disciplina, la paciencia, la honradez, ahora estas descansando con Dios y se que cuidaras de nosotros donde quiera que estés con esa luz eterna que jamas se apagará, te amo mucho papá. Descansa en paz”, agregó.

Así lo dijo Horacio Palencia:

¿De qué murió José Ramiro Palencia Vargas, papá del productor Horacio Palencia?

Al momento, Horacio Palencia, intérprete de ‘Aquí en la cama’, no ha revelado las causas de la muerte de José Ramiro Palencia Vargas, su padre. Sin embargo, días atrás, dio a conocer que estuvo convaleciente de salud.

“No quiero entrar en detalles, pero agradezco mucho las oraciones y los mensajes que me han enviado. Mi familia está pasando por algo muy fuerte”, dijo Horacio.

Además, Horacio Palencia tomó la decisión de poner una pausa en su agenda profesional, dado que lo principal era estar junto a su padre en esos momentos. Incluso, puntualizó que le cumpliría su último deseo.

“Por el estado de salud de mi papá, la verdad es que mi papá sigue muy grave todos los días dice que quiere irse a Mazatlán y le voy a cumplir su deseo, le estamos echando todas las ganas al tratamiento y todo, creo que todavía hay mucha gente buena todavía orando por mi papá y les agradezco mucho”. Horacio Palencia

Por otro lado, Horacio Palencia confesó que a su papá le detectaron “un tumor canceroso ya en etapa 4 en el hígado”, lo que llevó a la familia a internarlo en el hospital rápidamente. Se especula que esta terrible situación habría derivado la muerte del padre del productor.

“Todo empezó hace un mes estábamos contando chistes estábamos conviviendo bien a gusto y en dos días nos cambia la vida”, dijo Horacio Palencia para ‘De primera mano’.

Horacio Palencia reveló que su papá tuvo cáncer. / IG: @horaciopalencia / Hoy

¿Quién es Horacio Palencia y cuál es su trayectoria?

Horacio Palencia Cisneros, nacido el 4 de septiembre de 1982 en Rosario, Sinaloa, es un reconocido cantante, compositor y productor mexicano especializado en la música regional mexicana. Desde muy joven mostró talento para la composición, escribiendo sus primeras canciones a los 16 años.

Su carrera despegó cuando La arrolladora banda el limón grabó su tema ‘De ti exclusivo’, una canción que lo posicionó como uno de los compositores más importantes del género. A lo largo de su trayectoria, ha creado éxitos interpretados por artistas como:



Banda MS,

Lupillo Rivera,

Los Ángeles Azules,

Belinda y muchas otras figuras del regional

Horacio Palencia ha sido reconocido con varios premios como Compositor del Año por BMI, Billboard y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). Además, ha incursionado como cantante. Lanzó en 2024 su EP ‘Fiel a mi esencia’.