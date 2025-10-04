Muere actor de Simplemente María y El abuelo y yo tras devastador diagnostico de esta enfermedad

Tras la terrible noticia de la muerte de Carlos Arau, actor de ‘Como dice el dicho’ y ‘Vecinos’, la noche de hoy, 3 de octubre, la industria del espectáculo se volvió a vestir de luto con el deceso de un querido actor que participó en las telenovelas ’Simplemente María’ y ‘El abuelo y yo’. Esto cuatro años después de ser diagnosticado con una dolorosa enfermedad.

El anuncio de la muerte del actor de ‘Simplemente María’ y ‘El abuelo y yo’ sacudió a todas las redes sociales. Por esta razón, algunos usuarios no tardaron en lanzar mensajes de despedida al histrión. ¿De quién se trata?

Se confirmó la muerte de un querido actor de ‘El abuelo soy yo’. / IG: @gustavomartinezco

¿Qué actor de la telenovela ‘Simplemente María’ murió hoy, 3 de octubre del 2025?

La noche de hoy, viernes 3 de octubre, la industria de las telenovelas mexicanas quedó conmocionada con la muerte del actor Gustavo Cosaín, quien trabajó junto a Victoria Ruffo en la telenovela ‘Simplemente María’. La noticia de su fallecimiento la anunció la Asociación Nacional de Intérpretes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ANDI lanzó un desgarrador mensaje de despedida por su fallecimiento, así como enviaron sus condolencias a la familia de Gustavo Cosaín, quien se destacó por su trabajo como histrión en México.

Muere Gustavo Cosaín, querido actor de ‘Simplemente María’. / IG: @gustavomartinezco

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín.A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”. ANDI

Como era natural, algunos de sus colegas no tardaron en pronunciarse en la publicación de la ANDI. La mayoría le deseó el descanso eterno. Estos fueron algunos comentarios:

“Qué noticia tan triste, dios contigo, amigo!”

“Qué descanse en paz, era un gran actor”

“En paz descanse Gustavo”,

Así lo anunciaron:

¿De qué murió el actor Gustavo Cosaín?

Aunque la ANDI no dio a conocer las causas del fallecimiento de Gustavo Cosaín, ni la fecha puntual de su deceso, la cuenta de Facebook de ‘Unidad Santa Fe IMSS’ informó que el histrión perdió la vida el pasado 2 de octubre.

“¡Vuela alto amigo, Gustavo Cosaín! Hoy nuestro amigo y vecino se adelantó. A sus familiares mi más sentido pésame. Gracias Gustavo, por compartir momentos de tu vida con tantos quienes te recordaremos”, se lee en la publicación.

Gustavo Cosaín fue diagnosticado con cáncer en junio del 2021. / IG: @gustavomartinezco

No obstante, todavía no se conoce con exactitud cuál fue la causa de su muerte. Aunque el mismo Cosaín compartió a sus seguidores la dura batalla contra el cáncer que enfrentó todos estos años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gustavo comentó que fue diagnosticado con cáncer en junio de 2021. Sin embargo, no reveló contra qué tipo luchaba, ni en qué etapa se encontraba, simplemente enseñó a sus seguidores algunas fotografías del tumor y sus cicatrices, el cual se encontraría cerca del hombro y se le habría extendido hasta la espalda.

“Quiero darles las gracias por todo el apoyo que me mandaron, por todos sus buenos deseos para salir adelante de esta enfermedad que es el cáncer, pero ahí vamos acabando con él… todavía nos falta un poquito”. Gustavo Cosaín

Gustavo Cosaín compartió en redes sus cicatrices del tumor que padecía. / IG: @gustavomartinezco

“La operación salió exitosa. Sí, con sus bronquitas de que tuve que tomar radios, quimios, pero vamos saliendo bien. Ahorita volvió a salir una bolita, pero estamos checando”, agregó en uno de sus videos de Instagram.

Eso no es todo, también agradeció a quienes lo acompañaron en ese duro camino, así como pidió ayuda a todos sus seguidores para poder solventar los gastos de esta dura enfermedad, ya que “tenía cuatro años” sin poder trabajar.

“Tengo cuatro años sin chambear. Tenía mi lana guardada… pero a mí me tocó cáncer y me tocó coronavirus, pero aquí estamos con problemitas y todo... A quien me pueda echar la mano, se lo voy a agradecer”, concluyó.

Gustavo Cosaín agradeció por el apoyo tras su diagnostico de cáncer. / IG: @gustavomartinezco

¿Quién fue Gustavo Cosaín y cuál fue su trayectoria?

De acuerdo con IMDb, Gustavo Cosaín fue un actor mexicano que participó en diversas telenovelas, entre ellas:

‘La culpa’,

‘El abuelo y yo’,

‘Ni contigo ni sin ti’ y

‘Simplemente María’, esta última en 1989, donde compartió créditos con Victoria Ruffo.

La dura pérdida de Gustavo Cosaín se le unió a la lastimosa muerte del actor Ángel Garnica Pérez, famoso por sus papeles en series como ‘Lo que la gente cuenta’.