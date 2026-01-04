Julián Gil y Valeria Marín buscan ser papás: ¡Le escribirán a la cigüeña en este 2026!

Julián Gil compartió que junto a su esposa Valeria Marín tiene planes de agrandar la familia y convertirse nuevamente en padre en 2026. El actor habló sobre esta etapa personal que ambos visualizan a futuro y que contemplan la llegada de un hijo como uno de sus próximos pasos.

Julián Gil y Valeria Marín buscan ampliar su familia: ¿qué esperan para 2026? / Foto: Redes sociales

¿Qué dijeron Julián Gil y Valeria Marín sobre ser papás?

Julián Gil habló sobre los planes que comparte con su esposa Valeria Marín en torno a la posibilidad de agrandar la familia. En una entrevista con Televisa, el actor explicó que la idea de tener un hijo ha sido un tema constante en su relación y que es una plática constante desde hace un tiempo.

“Lo venimos hablando el último año constantemente, la asignación se está haciendo así que vamos a ver si tenemos una bendición este 2026”, comentó el actor, al referirse a la etapa en la que se encuentran y a la expectativa que han generado alrededor de este plan familiar.

¡Julián Gil y Valeria Marín le escribirán a la cigüeña en 2026! / Foto: Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Julián Gil?

Julián Gil ha hablado en distintas ocasiones de su faceta como padre, una parte central de su vida personal que se ha desarrollado a lo largo de los años. El actor es padre de tres hijos, quienes forman parte importante de su historia familiar y han acompañado diferentes etapas de su trayectoria tanto dentro como fuera del medio artístico.

Su hija mayor es Nicolle Alejandra Gil, nacida en 1985, seguida por Julián Gil Jr., su segundo hijo, que nació en 1995. Ambos han crecido lejos del foco constante de los reflectores, aunque en algunas ocasiones el actor ha compartido momentos junto a ellos a través de sus redes sociales, donde suele mostrar aspectos de su vida cotidiana y familiar.

El hijo menor de Julián Gil nació de su relación con una actriz famosa.

Valeria Marín y Julián Gil. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Julián Gil?

Julián Gil es un nombre que ha dejado huella tanto en la pantalla como fuera de ella. Nacido en Buenos Aires el 13 de junio de 1970, Julián Elías Gil Beltrán creció entre Puerto Rico y Venezuela, y desde muy joven tuvo que asumir responsabilidades como padre. Su vida personal ha sido tan pública como su carrera artística: ha formado familia en distintas etapas de su vida y recientemente contrajo matrimonio con la periodista mexicana Valeria Marín, consolidando un capítulo más en su vida familiar y mediática.

Su trayectoria profesional es tan diversa como su vida personal. Comenzó en el modelaje a principios de los años 90 y pronto dio el salto a la actuación en teatro, cine y televisión, destacando en obras como Por el medio si no hay remedio y Nueve semanas y media. Además, Julián ha participado en telenovelas internacionales, desde Acorralada en Venezuela hasta La que no podía amar en México, consolidando su nombre como uno de los actores latinos más versátiles y reconocidos en la pantalla chica.

Pero Julián Gil no solo brilla frente a las cámaras; también ha dejado su marca como empresario. Es dueño de La Marca Gil, creador de G/3 Beauty y copropietario de Carson Life, además de fundador de eventos como Fiestas de la Calle Miami. Su capacidad de reinventarse y combinar la faceta artística con la empresarial lo posiciona como un referente latino que ha sabido equilibrar talento, trabajo y vida personal, manteniéndose vigente en la industria del entretenimiento durante más de tres décadas.

