Querido actor de Robocop 2 muere a los 74 años; así fue como lo despidieron en redes

El mundo del espectáculo se tiñe de luto. A unos días de la muerte de Leo Rosas, exparticipante de ‘La Voz México’, se confirma el deceso de Tom Noonan, actor principalmente conocido por su participación en ‘Robocop 2’, a los 74 años. Esto es todo lo que se sabe.

Tom Noonan / Redes sociales

Lee: Tras estreno de La casa de los famosos, muere exparticipante de reality tras desgarrador diagnóstico

¿De qué murió Tom Noonan, actor de ‘Robocop 2’?

Diversos medios internacionales confirmaron que Tom Noonan, actor de ‘Robocop 2’ murió el pasado 14 de febrero. Su amigo Fred Dekker usó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje y recordarlo como una persona “maravillosa” y que siempre estaba comprometido con sus proyectos.

“Al final, encontró el maquillaje ardo y molesto (le gustaba arrancarlo después de que envolviéramos, y una noche ni siquiera se molestó en quitárselo; simplemente condujo a casa en su aparato Frankenstein). Pero en resumen, él era el proverbial caballero y erudito, y el mundo ha perdido un gran talento. D.E.P. Tom. Gracias por el gran trabajo”, se lee.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento. No obstante, Karen Sillas, colega de Noonan, contó a los medios que su deceso había perdido la vida de manera “pacífica”. Muchos interpretaron estas palabras como una forma de decir que sufrió un infarto.

No obstante, esto no ha sido confirmado todavía. En tanto que sus fanáticos no han dudado en lamentar los hechos y solidarizarse con la familia en estos momentos tan difíciles.

No te pierdas: Muere Kako Zará, querido cantante y actor de doblaje, voz de Husk en “Hotel Hazbin” tras ser hospitalizado

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Tom Noonan?

Tom Noonan no era muy fanático de las redes sociales. Aunque tenía Instagram, casi no hacía publicaciones. De hecho, su último post data de principios de 2023 y solo fue para promocionar su primer álbum.

“Mi primer álbum ‘Unsung’ está disponible ahora, donde sea que transmitas tu música. Es una serie de historias desmontadas desde la perspectiva de aquellas que a menudo pasan por alto por la sociedad. Espero que lo escuches”, expresó.

Cabe destacar que, en los últimos años, se mantuvo alejado de la industria artística. Optó por llevar una vida reservada y poco o nada se sabía de él. Sus esporádicos posts en redes sociales, así como algunas actualizaciones de sus colegas, eran la señal de que se encontraba bien.

Tom Noonan / Redes sociales

¿Quién era Tom Noonan, actor de ‘Robocop 2’?

Tom Noonan fue un actor, director y guionista estadounidense. Comenzó su carrera a finales de los 70, en diversos proyectos de teatro. Posteriormente, se le dio la oportunidad de participar como extra en Willie y Phil.

A partir de allí, se le vio en otros proyectos como:

Dinero fácil

La mejor defensa

Lo que pasó fue…

La esposa del astronauta

La ley y el orden

Frankenstein

Infierno sobre ruedas

En cuanto a su vida personal, se casó dos veces y tuvo dos hijos. Se desconoce si, en los últimos años de su vida, tenía pareja o no.

Mira: Famoso fisicoculturista muere tras colapsar en pleno gimnasio; denuncian negligencia médica, ¿quién era?