Ximena Duque, tras ser acusada de serle infiel a Julián Gil, ¡ella rompe el silencio! ¿Admitió la traición?

Julián Gil ha estado envuelto en fuertes polémicas por sus relaciones sentimentales. En el pasado, incluso reveló haber sido víctima de maltrato por parte de una de sus exparejas y también confesó en Secretos de parejas que una de sus exnovias, la actriz Ximena Duque le fue infiel con un actor.

¿Qué dijo Julián Gil sobre la infidelidad de Ximena Duque en Secretos de parejas?

En su participación en ‘Secretos de parejas’, Julán Gil reveló que su entonces novia, Ximena Duque, le fue infiel con Carlos Ponce mientras él trabajaba en España en 2008. Según Gil, la traición ocurrió en un momento de distancia y causó el quiebre de su relación.

“Tuve una relación bien bonita y larga con Ximena Duque. Me tocó irme a España, a protagonizar una serie (‘Valientes’) y estando en España empezó a fracturarse un poquito la relación. Regreso de España, me toca empezar a trabajar en Miami en otra novela, en ‘Eva Luna’ y llegando de Miami me entero que me había sido infiel con Carlos Ponce”, dijo Julián Gil

Julián incluso narró la llamada telefónica en la que Carlos Ponce lo contactó, molesto, por no respetar la relación con Duque.

“Él me llama a reclamarme que por qué yo la estaba buscando a ella y yo le dije: ’A ver, espérate, te voy a decir una cosa. Primero que nada, quiero que sepas que el que se metió en mi relación fuiste tú’”, agregó.

“Pasa el tiempo, se dejan. Me entero yo después que se dejan por lo mismo porque ella le fue infiel a él. De alguna manera, no era un mujer para mí”, concluyó.

¿Con qué actor le fue infiel Ximena Duque a Julián Gil?

Según el testimonio de Julián Gil, esposo de Valeria Marín, la actriz y modelo colombiana lo traicionó con el actor y cantante boricua Carlos Ponce, con quien mantuvo una relación con Ximena Duque del 2010 al 2016. Sin embargo, terminaron su relación y, en 2020, contrajo matrimonio con la presentadora mexicana Karina Banda de ‘Desiguales’.

El actor de 52 años ha protagonizado varios melodramas en Telemundo y Televisa como “Mi destino eres tú”, donde fue coprotagonista con Lucero y Jorge Salinas.

¿Qué dijo Ximena Duque sobre las acusaciones de infidelidad a Julián Gil con Carlos Ponce?

La polémica entre Ximena Duque y Julián Gil ha vuelto a encenderse tras las declaraciones del actor en el reality show ‘Secretos de parejas’. Ante los comentarios que circularon en medios y redes sociales, la actriz decidió pronunciarse de manera oficial para aclarar los hechos y proteger su imagen.

El comunicado fue emitido por su publicista, Iván Carrillo y compartido a la revista People en Español. En él, Duque se refirió directamente a las afirmaciones de Gil, quien aseguró haber tenido una relación amorosa con ella que terminó por una supuesta infidelidad.

En el documento oficial, Duque fue contundente al respecto: “Quiero dejar claro que esas afirmaciones son falsas”, señaló.

La actriz explicó:

“En los últimos días se han hecho comentarios públicos que intentan manchar mi nombre con hechos que no son ciertos y que pertenecen a una etapa de mi vida de hace más de 17 años. Quiero dejar claro que esas afirmaciones son falsas. Hoy mi vida está enfocada en lo más valioso para mí: mi familia, mis proyectos y el propósito de inspirar a otros con mi ejemplo de superación”. Ximena Duque

Con la intención de poner fin a cualquier especulación, Duque reafirmó su postura frente al tema: “No hablaré de un pasado que no me define”, afirmó.

“Solo deseo que mi nombre no sea asociado con historias que nunca fueron reales. Prefiero que mi presente y mi trayectoria sigan hablando por mí”. Ximena Duque

La actriz dejó claro que su prioridad sigue siendo su vida personal y profesional, evitando que rumores infundados afecten su reputación.

