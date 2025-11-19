¿Otto Padrón, ex de Angélica Vale, tiene novia? Revela su identidad y aseguran que ¡la actriz la conocería!

Hace unos días, el de divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón se dio a conocer por Javier Ceriani, confirmando que la pareja, casada desde hace 14 años, se encuentra en pleno proceso legal para poner fin a su matrimonio. En el documento aparece que las razones de la separación se deben a “diferencias irreconciliables”, pero desde que se difundió esta información, múltiples versiones han surgido sobre lo que presuntamente habría ocurrido entre ellos.

Mientras la actriz confirmó públicamente que sí está en proceso de divorcio, nuevas revelaciones comenzaron a tomar fuerza, especialmente aquellas que apuntan a una presunta infidelidad por parte del empresario. En medio de la ola de especulaciones, esta semana se filtró la identidad de quien presuntamente podría ser la nueva pareja de Otto Padrón, lo que colocó nuevamente a la familia en el centro de la conversación.

Angélica Vale y su esposo Otto Padrón / IG: @angelicavaleoriginal

¿Por qué se están divorciando Angélica Vale y Otto Padrón?

Tras la filtración de la demanda de divorcio, la protagonista de La fea más bella, Angélica Vale, confirmó a los medios que sí está atravesando un proceso de divorcio. Sin embargo, ni ella ni Otto Padrón han revelado las causas exactas que los llevaron a tomar esta decisión, lo que ha abierto paso a múltiples teorías.

Una de las versiones más comentadas es la presunta infidelidad de Padrón, pero otra línea surgió recientemente de la mano de la periodista Elisa Beristain, quien afirma tener una relación cercana con Angélica Vale. Según Beristain, la separación presuntamente tendría un origen más relacionado con el tema económico.

En su programa digital, la periodista explicó que sus hijos asisten al mismo colegio que los de Vale, motivo por el cual, asegura, ha tenido conversaciones con la actriz. En una de estas, Angélica le habría comentado que Otto Padrón presuntamente no habría aportado económicamente como ella necesitaba, lo que supuestamente habría desgastado la relación.

“Tú tienes la bendición que tu esposo te provee, pero el día que a mí Otto me mantenga, claro que le meto más tiempo y estoy”, presuntamente le dijo Angélica Vale a Elisa Beristain.

Hasta el momento, ninguno de los dos involucrados ha confirmado o desmentido esta versión.

¿Cuándo comenzó la separación entre Angélica Vale y Otto Padrón?

Otro punto que ha generado dudas es el momento exacto en el que la pareja decidió separarse. Aunque el proceso de divorcio se hizo público hasta noviembre, Angélica Vale confirmó en su programa La Vale show que desde abril ella y Otto Padrón ya no vivían juntos, lo que indica que la ruptura llevaba varios meses avanzando de manera privada.

A pesar de esta declaración, la pareja no ha compartido una fecha oficial de su separación. La información disponible proviene únicamente de lo dicho por la actriz y de los documentos que después circularon públicamente, sin que ninguno de los dos haya precisado cuándo inició formalmente el distanciamiento.

Angélica Vale / Captura de pantalla

¿Quién sería la presunta nueva novia de Otto Padrón, ex de Angélica Vale?

Durante la sección de espectáculos del matutino Sale el sol, el periodista Gustavo Adolfo Infante habló tener información reciente sobre la separación. Aunque advirtió que no se trata de una versión confirmada, reveló que Otto Padrón presuntamente estaría saliendo con una mujer del entorno escolar de sus hijos.

De acuerdo con sus declaraciones, dicha mujer sería “la mamá de uno de los compañeros de escuela” de los hijos que Angélica y Otto tienen en común. Esta cercanía habría sorprendido a la audiencia del programa, ya que, según lo comentado, presuntamente se trataría de alguien que Angélica Vale podría conocer.

“También se dice que Otto anda con una señora del mismo colegio que los niños, se dice, no tenemos la comprobación, con una señora que es mamá de unos compañeros de los hijos de Otto y Angélica, así de ese tamaño.” Gustavo Adolfo Infante

El periodista no mencionó el nombre de la mujer involucrada, pero su comentario abrió una nueva línea sobre lo que estaría ocurriendo en la vida personal del empresario.

Al respecto, su compañera de programa Ana María Alvarado agregó que, de ser cierta esta relación, presuntamente se habría dado cuando la pareja ya estaba separada, pues tiempo atrás ya no vivían juntos.

“Que igual no es engaño porque ya no estaban juntos, digo, se van a divorciar hasta ahora, pero ya ni vivían en la misma casa” Ana María Alvarado

