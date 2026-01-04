Hombre finge su muerte tras ser atrapado en una infidelidad por sus dos esposas ¡así fue el curioso momento!

En septiembre, el famoso influencer ‘Jezzini’, generó alerta en sus fans y seguidores, luego de haber desaparecido de redes sociales, y que, según teorías, había muerto. En palabras de él, esto tuvo como fin, el anuncio de su nuevo proyecto y poder crear mayor impacto.

Un caso digno de una película sacudió las redes sociales en días recientes, y no solo a internautas, también a las autoridades de la India, luego de que un hombre de 33 años fingiera su muerte al ser descubierto por las dos mujeres con las que estaba casado. La historia que comenzó como una “tragedia”, terminó sorprendiendo a propios y extraños. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Quién es el sujeto que fingió su muerte, al ser descubierto por sus dos esposas?

Manoj Kumar, un hombre de 33 años, fingió su propia muerte tras ser descubierto por las dos mujeres con las que estaba casado. Todo comenzó como una presunta tragedia en un barranco de Uttarakhand, en India.

La desaparición de Kumar fue reportada el 8 de diciembre, luego de que el sujeto informara a su segunda esposa que saldría a una supuesta entrevista de trabajo. Esa fue la última vez que alguien cercano tuvo noticias de él.

Horas más tarde, su motocicleta fue hallada en el fondo de un profundo barranco cercano a la carretera de Nainital, lo que llevó a pensar en un accidente fatal o incluso en un crimen. Sin embargo, la verdad era otra.

¿Cómo descubrieron que Manoj Kumar había fingido su muerte?

El hallazgo de la motocicleta de Manoj Kumar desató una intensa movilización de cuerpos de seguridad y rescate en una zona de difícil acceso. Durante días, la policía y equipos especializados rastrearon el área ante el temor de que el conductor hubiera perdido la vida. Las primeras líneas de investigación apuntaban a un siniestro vial, pero la ausencia de restos humanos y algunas inconsistencias comenzaron a generar dudas entre los agentes.

Con el paso de los días, el caso se convirtió en un misterio. Kumar no aparecía y su teléfono móvil permanecía apagado, lo que reforzaba la hipótesis de un desenlace trágico. Sin embargo, todo formaba parte de un plan cuidadosamente diseñado para simular su muerte y desaparecer sin dejar rastro. El objetivo, según confirmaron después las autoridades, era huir del conflicto que él mismo había creado.

El giro definitivo ocurrió tras 19 días de búsqueda. De manera inesperada, el teléfono móvil de Kumar se encendió y emitió señal en una zona residencial de Delhi. La policía rastreó la ubicación y llegó hasta la casa de su primera esposa, donde el hombre se encontraba sano y salvo. Según trascendió, ella no tenía conocimiento de la falsa muerte ni del operativo que se había desplegado para encontrarlo .

¿Cuándo empezó Manoj Kumar sus matrimonios con ambas esposas?

Las primeras investigaciones revelaron que Manoj Kumar llevaba años sosteniendo una doble vida. En enero de 2019 contrajo matrimonio por voluntad propia con una mujer en Delhi. Apenas un mes después, presionado por su familia, aceptó un matrimonio arreglado con una maestra en la ciudad de Ranikhet, en el estado de Uttarakhand. Desde entonces, mantuvo dos hogares y dos identidades emocionales, tratando de que ambas historias nunca se cruzaran.

El engaño comenzó a desmoronarse cuando la segunda esposa descubrió, hace aproximadamente dos años, la existencia de la primera. A partir de ese momento, los conflictos se volvieron constantes.

En lugar de enfrentar las consecuencias, optó por una salida extrema: desaparecer del mapa y “morir” simbólicamente para empezar de nuevo.

