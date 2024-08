¿Juan Gabriel fingió su muerte? Arturo López Gavito dice: “Se cansó de todo”

Alberto Aguilar Valadez, artísticamente conocido como Juan Gabriel, falleció el pasado 28 de agosto de 2016. La noticia conmocionó a todo el mundo, dado que ha sido uno de los cantantes más talentosos y queridos de la industria en México, que trascendió fronteras.

Sin embargo, a casi ocho años de su fallecimiento, hay más que se suman a las especulaciones de si ‘el Divo de Juárez’ sigue vivo.

Si bien, han sido diversas personalidades del medio quienes han manifestado sus teorías de que el cantante sigue vivo. Sin embargo, todavía no existen pruebas para confirmar estas suposiciones.

En esta ocasión, Arturo López Gavito, el famoso “juez de hierro” de ‘La academia’, se sumó a las personas que consideran que Juan Gabriel fingió su muerte.

Arturo López Gavito cree que Juan Gabriel sigue vivo

Arturo López Gavito fue el más reciente invitado al ‘Escorpión al volante’ con Alex Montiel en personaje del ‘Escorpión’. En esta peculiar entrevista, el también conocido como ‘el Juez de hierro’ manifestó que Juan Gabriel supuestamente fingió su muerte para escapar de la presión mediática, así como las deudas que enfrentaba.

Por esta razón, el productor apuntó que el agotamiento constante del intérprete de ‘Hasta que te conocí’ lo llevaron a tomar esta drástica decisión.

“Yo creo que Juan Gabriel está vivo, porque yo creo que se cansó de todo esto. Juan Gabriel se cansó de ser atosigado. Se cansó de ser asediado y él quería descansar”. Arturo López Gavito

Sin embargo, reiteró que no existen pruebas que puedan asegurar que el cantante sigue vivo. Según dijo, estas estarían escondiéndose para que no se sepa de su paradero. Arturo se suma a las personalidades que insisten que el ídolo no ha muerto.

Así lo dijo Arturo López Gavito:

¿Qué otras personalidades aseguran que Juan Gabriel sigue vivo?

Martha Figueroa es una de las personalidades que se ha dado a la tarea de investigar si el cantante aún tiene vida. Sin embargo, no ha comprobado nada aún.

Además, se estrenó una serie de Televisa Univision de nombre Divo o muerto, en el que los espectadores pudieron conocer las teorías que rodean el misterio de la muerte del cantante Juan Gabriel,

Por otro lado, Maryfer Centeno divulgó un audio que reforzaría la idea de que Juan Gabriel seguiría entre nosotros. La grafóloga dijo que recibió un audio con una voz que dice ser Juan Gabriel, según en este se revelan los motivos por los que decidió fingir su muerte.

También, el comediante J.J. afirmó en la entrevista de Yordi que el famoso sigue vivo. Sus hijos escucharon una plática de Juan Gabriel, ya que uno de ellos sostenía una relación con la sobrina del intérprete de ‘Querida’. Sin embargo, nada es certero y se suman al mito que envuelve al ídolo mexicano.