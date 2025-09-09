Jezzini, tras supuesta muerte, ahora se llama ‘Zinni’ y anuncia nuevo proyecto, ¿se une a ‘La granja VIP’?

El influencer Jezzini continúa dando de qué hablar. Tras los rumores de su presunta muerte, ahora reaparece anunciando que se llamará “Zinni” y da a conocer un nuevo proyecto, ¿se une a ‘La granja VIP’?

Jezzini ahora se hace llamar Zinni / Redes sociales

¿Por qué se dijo que Jezzini había muerto?

A mediados de agosto, los fans de Jezzini notaron que las cuentas en redes sociales del influencer habían sido eliminadas o completamente vaciadas, es decir, no había ninguna publicación en ellas.

Esto provocó que los internautas empezaran a crear teorías; desde un hackeo masivo, una estrategia publicitaria hasta la posibilidad de que hubiera fallecido. Esta última especulación se fortaleció después de que un usuario que se dijo ser hermano del creador de contenido dijera que la familia deseaba mantener la situación de la celebridad en secreto.

“Quise hacer este video por lo del asunto de lo de mi hermano, es un asunto que mi familia y yo queremos mantener lo más hermético posible, así que, pues bueno, pronto ya sabrán”, indicó.

Poco después, el propio “Zinni” reapareció con un extraño mensaje que solo causó más incertidumbre.

“Me fui un rato porque exploté. Fue una explosión tranquila, un despertar. En 3, 2, 1… abrí los ojos y vi todo desde otro lugar. Las luces de la casa embrujada se prendieron y el fantasma resultó ser una sábana; la bruja, un maniquí. A lo mejor, todo esto se trata de un retorno a esa inocencia. Si te digo que aprendí a volar y fallé en el intento, ¿me cacharías en el viento?” Jezzini, ahora ‘Zinni’

Jezzini, nuevo look / Redes sociales

¿Jezzini se une a ‘La granja VIP’?

Hoy 9 de septiembre, Jezzini, ahora “Zinni”, asistió como invitado al programa ‘Venga la alegría’, donde, entre otras cosas, mencionó que decidió cambiar su nombre artístico tras haber adquirido “una nueva consciencia”.

Tras dejarle claro a sus seguidores que se encontraba muy bien y que todo era parte de un “cambio” que estaba haciendo en su persona, resaltó que hoy daría un gran anuncio y pidió a todos estar al pendiente de sus redes sociales.

Jezzini, ahora ‘Zinni’ “México, estoy bien. Me llamo Zinni y tengo algo que decirles hoy a la 1 de la tarde. Todo va a cambiar. Mi hipnosis me despertó otra consciencia, pude meter mi inconsciente en una mano y ver a través de él”

Muchos especularon que anunciaría su participación en ‘La granja VIP’, reality de TV Azteca que comienza el 12 de octubre y que, hasta el momento, se sabe que contará con la presencia de Alfredo Adame.

No obstante, la revelación de “Zinni” no tiene nada que ver con este u otro reality, sino más bien con un proyecto más personal, pero que aún así impactó a todos.

Jezzini, ahora Zinni, tiene un importante anuncio para sus fans a la 1:00 p.m.



VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/hrgczOnpqO — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 9, 2025

¿Cuál es el nuevo proyecto de Jezzini?

A través de sus redes sociales, el influencer Jezzini anunció el estreno de su nueva canción ‘Big Bang(ger)’, una balada de amor y espiritualidad. Hasta ahora, este tema solo se encuentra disponible en Spotify.

El post del anuncio se viralizó rápidamente y los usuarios, si bien se sintieron aliviados de que estuviera realmente bien, lo regañaron por haber preocupado a todos. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Ando bien enojada contigo, compa”

“Y yo aquí bien preocupada”

“Lo bueno que dijeron que si salía y decía que era marketing lo perdonarían”

“Ya supérenlo, al menos está bien”

“No debiste hacer eso”

“Zinni, qué alivio”

“Está cool la canción”

¿Quién es el influencer Jezzini, ahora ‘Zinni’?

Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, nombre real de Jezzini, es un influencer mexicano.

Tiene 32 años y es originario de Monterrey.

Estudió ingeniería industrial. Ejerció por un tiempo, pero después lo dejó para comenzar una carrera en redes sociales.

Empezó a subir contenido en 2016, pero ganó notoriedad en 2020, durante la pandemia por Covid-19.

Ha entrevistado a grandes celebridades como Margot Robbie, Ryan Gosling, y América Ferrera.

Debutó como actor en 2025, con la serie ‘Bienvenidos a la familia’.

