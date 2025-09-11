YosStop destroza a Jezzini por fingir desaparición en redes: “Es decrépito y juega con la salud mental”

Jezzini, el influencer que ha conquistado TikTok con sus tragicomedias, reapareció en redes sociales, tras varios días de ausencia que preocuparon a sus seguidores. Pero lejos de recibir aplausos, su regreso encendió una ola de críticas, encabezadas por Yoseline Hoffman Badui, mejor conocida como YosStop, quien lo tachó de “decrépito” y lo acusó de manipular la salud mental como parte de una estrategia de marketing.

La polémica no ha frenado su alcance: Jezzini mantiene millones de seguidores en TikTok e Instagram.

¿Qué pasó con Jezzini y por qué fingió su desaparición en redes sociales?

Jezzini, ahora conocido como Zinni, fingió su desaparición de redes sociales como parte de una supuesta estrategia de marketing para lanzar su carrera musical. Durante semanas, eliminó todo su contenido, compartió mensajes enigmáticos y generó preocupación entre sus seguidores, quienes pensaron que atravesaba una crisis emocional o incluso un brote psicótico

El 9 de septiembre de 2025, reapareció en el programa Venga la alegría con un nuevo look, una peluca negra y un comportamiento extraño. Ahí anunció su nuevo proyecto musical titulado “BIG BANG (ER)” y reveló que todo había sido parte de un “performance” inspirado en una sesión de hipnosis que, según él, lo llevó a “despertar otra conciencia”.

La reacción del público fue negativa. Muchos lo acusaron de jugar con la salud mental y de trivializar un tema delicado en un país como México, donde hay personas desaparecidas. Jezzini se disculpó públicamente, admitiendo que se dejó llevar por la ficción y que su personaje Zinni se volvió adictivo. Aseguró que su intención era artística y satírica, pero reconoció que la ejecución fue desafortunada

¿Por qué YosStop criticó a Jezzini por jugar con la salud mental en TikTok?

La influencer YosStop, también conocida por sus propios escándalos en redes, no se quedó callada y tomó su cuenta de TikTok para lanzar una crítica directa a Jezzini. En el video, YosStop fue contundente al hablar sobre la polémica estrategia del influencer, quien fingió estar desaparecido para promocionar su nuevo proyecto musical como Zinni.

YosStop “Básicamente, lo que hizo fue engañar al público y jugar con la salud mental, y con muy mal tino, porque además hoy es el día oficial de prevención del suicidio, y él sale interpretando un personaje bastante creepy. Todo lo ha subido, desde mi punto de vista, es bastante decrépito, raro, no es gracioso y creo que ahí está la raíz del problema de lo que está haciendo”.

La influencer fue contundente al señalar que este tipo de estrategias no solo son irresponsables, sino que afectan la credibilidad del creador de contenido.

“El problema, desde mi punto de vista, radica en que él es un comediante, hace cosas chistosas y en el momento en el que lo que deja de hacer es chistoso, pierde totalmente todo, pierde la atención, el foco, pierde la credibilidad, pierde las ganas de quererlo ver”, aseguró la youtuber.

Jezzini preocupó con este tipo de videos:

YosStop “El problema, desde mi punto de vista, radica en que él es un comediante, hace cosas chistosas y en el momento en el que lo que deja de hacer es chistoso, pierde totalmente todo, pierde la atención, el foco, pierde la credibilidad, pierde las ganas de quererlo ver”.

Hasta ahora, el influencer Jezzini no ha respondido públicamente a las críticas de YosStop, quien lo expuso sin filtros en TikTok.

¿Quién es Jezzini y por qué siempre está envuelto en polémicas virales?

Jezzini, cuyo nombre real es Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, es un influencer, comediante y creador de contenido mexicano nacido el 21 de julio de 1993 en Monterrey, Nuevo León. Se hizo famoso por sus videos de humor y tragicomedia en TikTok e Instagram.

Su estilo se caracteriza por contar anécdotas personales con un tono irónico y cercano, lo que lo llevó a viralizarse durante la pandemia. Además de sus redes, ha participado en proyectos como la serie “Bienvenidos a la familia” de Netflix, y creó la miniserie “PTM: puras tragedias millennial”, una sátira sobre la vida de los jóvenes en la era digital.

A pesar de la polémica, Jezzini sigue acumulando millones de seguidores en redes sociales como TikTok e Instagram:



TikTok (@jezzzini): 6.3 millones de seguidores

Instagram (@jezzini): 1.6 millones de seguidores

YouTube (@jezzini6120): 31,100 suscriptores y más de 83 videos publicados