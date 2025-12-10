Mercedes Roa revela el horror que vivió en Francia: la golpearon y quisieron atacar con un cuchillo

La influencer mexicana Mercedes Roa relató en un video cómo ocurrió el ataque que sufrió durante su viaje a Marsella, Francia, un episodio que describió paso a paso para aclarar lo que vivió y responder a las dudas que surgieron en redes sociales. En su testimonio, explicó el contexto del momento, dónde se encontraba y cómo reaccionó ante la situación, con el objetivo de dejar un registro claro de lo sucedido.

Mercedes Roa dijo que uno de los agresores buscaba un arma tras perseguirlos en Marsella. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Mercedes Roa en Francia?

La creadora de contenido Mercedes Roa explicó con detalle la agresión que sufrió en Marsella mientras se encontraba con tres amigos. Según contó, estaban sentados “en una banquita esperando un taxi” para ir a su hotel cuando un grupo de jóvenes se acercó por detrás sin que ella lo notara. Todo comenzó cuando su amigo pidió un encendedor, y uno de los chicos aprovechó para ofrecerles droga: “él le dijo que tenían coc...”. Roa recordó que ellos rechazaron la oferta, pero el ambiente cambió en segundos cuando el joven respondió: “No, tú no, pero ellas sí”.

De acuerdo con su relato, uno de los agresores tomó del cuello a su amigo y le dio “un puñetazo en el rostro”, lo que desencadenó un ataque contra todo el grupo. Una de sus amigas fue tirada al suelo y, mientras intentaba levantarse, recibió “una patada con un montón de fuerza”. Mercedes contó que también intentaron golpearla, pero alcanzó a esquivar el impacto: “Por suerte, lo esquivo”. Otra de sus amigas fue golpeada en la cara e intentó defenderse “con su bolsita”.

La agresión escaló cuando dos de los atacantes comenzaron a perseguirlos, incluido uno que buscaba un cuchillo: “Los policías dicen que se le cayó”, relató. Mercedes explicó que al intentar proteger a su amigo volvió a ser alcanzada por los golpes: “Me empujaron, terminé en el suelo, me abrieron la rodilla, el tobillo y el cuello me duelen muchísimo”. Según dijo, varias personas presenciaron el ataque, pero nadie intervino hasta que una mujer se acercó y los agresores escaparon.

“Todo el rato hubo trabajadores del gobierno, como barrenderos, pero nadie nos ayudó, hasta que llegó como una señora que estaba manejando un camión se bajaron, no sé que les habrán dicho, que se fueron corriendo y huyeron. Tiempo después llegó la policía, yo estaba llorando y les dije que quería meter una denuncia”, dijo la influencer a través de un video que publicó en sus redes sociales oficiales.

Mercedes Roa sufrió una agresión en Francia. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Mercedes Roa tras el ataque en Francia?

Después de la agresión, Mercedes Roa narró que acudieron a pedir ayuda, pero el proceso fue complicado. Contó que tuvieron que llegar hasta la policía para solicitar atención médica y presentar una denuncia. Más tarde fueron trasladados al hospital, donde la experiencia tampoco fue sencilla: “Esperamos alrededor de una hora en urgencias, no había nadie”. Según narró, al comenzar a grabar para documentar lo que estaba ocurriendo, el personal del hospital llamó a seguridad: “Nos sacaran del hospital porque no se podía grabar” y porque no querían habar en inglés.

Roa explicó que insistió en ser atendida porque su amigo “había sido golpeado mucho en la cabeza y su cara”, mientras que ella misma tenía “el tobillo súper hinchado y la rodilla de bolita”, sin embargo, su estado de salud se reporta como estable y actualmente se encuentra en España. Aseguró que parte del personal se burló de ellos y que incluso llegaron a sentirse nuevamente vulnerados: “Nos agredieron en el hospital también y se empezaron a reír de nosotros”. Finalmente, fueron reubicados en otra sala de espera, donde tampoco recibieron atención inmediata, hasta que una chica musulmana se acercó a ellos.

La influencer señaló que, al regresar a su hotel sin dinero ni Internet, encontró oficiales de la policía esperándola. Uno de ellos le preguntó si hacía videos, y ahí comprendió por qué se había acelerado la movilización: “Entendí ahí que solo se habían movilizado porque…” ella es influencer. Ya en comisaría pudo dar su declaración y fue informada de que tres de los agresores habían sido detenidos. Sin embargo, también reveló que no le permitieron tener el video del ataque porque las autoridades le indicaron “que es ilegal en Francia”.

Mercedes Roa relató cómo ocurrió la agresión que vivió en Marsella, Francia. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Mercedes Roa?

Mercedes Roa se ha consolidado como una de las creadoras de contenido mexicanas más visibles dentro del mundo del futbol digital. Su nombre comenzó a tomar fuerza en plataformas como TikTok gracias a los videos en los que combina su pasión por el balón con un estilo cercano y dinámico que conectó rápidamente con una audiencia joven.

Además del contenido tradicional, Mercedes ha explorado otras facetas vinculadas al futbol, como el freestyle, una disciplina que también forma parte de su identidad creativa. En sus redes suele compartir trucos, habilidades y ejercicios que la han posicionado como una figura femenina dentro de un espacio que, por años, estuvo dominado por hombres. Uno de los momentos clave de su trayectoria ocurrió cuando se convirtió en presidenta del Club de Cuervos dentro de la Queen’s League.

