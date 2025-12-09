Mercedes Roa hospitalizada de emergencia: Su compañero rompe el silencio y revela su verdadero estado de salud

La atención se ha centrado nuevamente en la influencer mexicana Mercedes Roa, quien se encontraba de viaje en Francia cuando medios locales reportaron que fue atacada junto a una de sus amigas al salir de un evento deportivo. La noticia se viralizó rápidamente debido a que ambas habrían sido hospitalizadas después de la agresión, lo que generó incertidumbre entre sus seguidores. La creadora de contenido, conocida por su estilo directo y por cubrir eventos de futbol internacional, no ha dado declaraciones públicas desde lo ocurrido.

Mercedes Roa / IG

¿Cuál es el estado de salud actual de Mercedes Roa?

Según el testimonio que PipePunk, influencer y amigo de Mercedes Roa, publicó en redes sociales, que la futbolista se encuentra “bien” y fuera de peligro. El creador de contenido explicó que no pretendía abordar el tema públicamente, pero decidió hacerlo debido a que la información ya circulaba en México y entre la comunidad digital que sigue de cerca el trabajo de la influencer.

“No quería abordar el tema, pues no me corresponde a mí hacerlo; sin embargo, dado que la información ya comienza a circular en México, únicamente quiero aclarar que se encuentra bien y fuera de peligro. Ella saldrá a hablar del tema cuando lo considere necesario” PipePunk

Hasta el momento, Mercedes no ha emitido ningún comunicado ni ha publicado contenido donde comparta cómo vivió la situación o su recuperación.

Aunque PipePunk confirmó que está fuera de riesgo, no ofreció más detalles sobre heridas, tratamientos médicos o el tiempo que permanecerá bajo supervisión. De momento, lo único confirmado es que la creadora de contenido mexicana no está en una situación de gravedad.

¿Qué pasó con Mercedes Roa en Francia?

Los primeros datos difundidos por medios franceses apuntan a que Mercedes Roa fue atacada alrededor de las 6 de la mañana, luego de salir del Estadio Vélodrome, en Marsella. La influencer había asistido a un partido de estrellas de la Liga Universe, al que fue invitada como parte de su cobertura de contenido deportivo. Tras el evento, decidió continuar la noche acompañada de una amiga.

Los reportes locales indican que la amiga de Mercedes fue la primera en ser agredida, por lo que la creadora de contenido intentó intervenir, momento en el que también fue atacada. Las circunstancias exactas aún no se han detallado públicamente y no se ha hecho pública ninguna grabación o testimonio adicional que describa cómo ocurrieron los hechos.

Durante la agresión, policías municipales arribaron al lugar luego de que la Central de Vigilancia Urbana emitiera una alerta. Según la prensa francesa, por lo menos tres sujetos fueron detenidos en el sitio y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Se abrió una carpeta de investigación por agresión con agravantes.

Hasta ahora, los detenidos permanecen bajo investigación, y no se han dado más detalles oficiales sobre sus identidades o antecedentes. Tampoco se han difundido informes médicos formales por parte de las autoridades francesas o del hospital al que habrían sido trasladadas las jóvenes.

Mercedes Roa / IG

¿Qué dijeron las autoridades de Marsella sobre el caso?

La única postura institucional difundida en medios provino del alcalde de Marsella, Benoit Payan, quien emitió un mensaje donde expresó apoyo a las afectadas. “Ofrezco todo mi apoyo a Mercedes Roa y sus amigas, víctimas de este ataque inaceptable. Agradezco a nuestros agentes de policía municipal por la rápida detención de los agresores; la justicia debe hacerse lo antes posible”, señaló.

El alcalde no ofreció más datos sobre la investigación, el estado de salud de la amiga de Mercedes ni el avance del proceso judicial. Hasta ahora, no se han emitido comunicados adicionales de parte de la policía local, del cuerpo médico que atendió a las jóvenes o de la Fiscalía de Marsella.

De igual manera, no se ha confirmado si Mercedes continúa en Francia o si planea regresar a México en los próximos días. La influencer tampoco ha reanudado su actividad habitual en redes, lo que mantiene a sus seguidores atentos a cualquier actualización.

