Una famosa influencer y su bebé sufren ataque físico en su domicilio: ¿De quién se trata?

A principios del mes de septiembre, Lola Doll, una influencer de 33 años, fue atacada a tiros a las afueras de su domicilio, dejando en estado de ‘shock’ al mundo digital y a sus fans.

Nuevamente, una reconocida influencer vivió un episodio de violencia en su propio hogar, que ha generado una ola de indignación en redes sociales. Según relató ella misma, un vecino la habría agredido verbal y físicamente con insultos, aún con su bebé ¿Qué pasó exactamente?

¿Qué famosa influencer fue agredida por su vecino?

Michelle Imán Schmukler es una influencer argentina conocida por su presencia activa en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con la maternidad, el estilo de vida, la espiritualidad y su identidad religiosa.

Michelle comenzó su camino como creadora de contenido compartiendo reflexiones personales, consejos sobre bienestar emocional y espiritual, y experiencias relacionadas con la vida en pareja y la maternidad (tras el nacimiento reciente de sus gemelos).

Fue esta semana, que Michelle denunció haber sido víctima de un ataque perpetrado por un vecino. ¿Por qué sucedió eso?

Mira: Influencer es salvajemente atacada por su pareja durante transmisión en vivo ¡Todo quedó grabado!

Michelle Imán Schmukler, influencer argentina / IG: michelleiman

¿Cómo fue la agresión que sufrió la influencer argentina, Michelle Imán Schmukler?

Michelle Imán Schmukler en sus redes sociales, además de compartir su estilo de vida y actividades en su día a día, también ha denunciado situaciones de discriminación o intolerancia debido a su religión, usando su visibilidad para promover el respeto, la empatía y la conciencia social.

El ataque ocurrió en el entorno más íntimo de Michelle: su propio hogar. Según su testimonio, mientras estaba en su casa, comenzó a escuchar gritos provenientes del patio común.

Escucho del patio de mi casa que hay una persona diciendo ‘judía, judía, judía, ahora tienes un hijo judío, qué asco’ Michelle Imán Schmukler

La violencia verbal escaló rápidamente cuando el agresor, un vecino directo, arrojó un objeto hacia la ventana de la casa, con la aparente intención de herirla a ella o a su hijo pequeño. “ Me tiró un fierro por la ventana ”, explicó Michelle, destacando el riesgo que corrió su familia durante el ataque.

El hecho fue denunciado a la policía y ha recibido atención de autoridades nacionales. ¿Pero ya hay investigaciones?

Mira: Detienen a influencer por atacar a la nueva pareja de su ex en Park Pedregal

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades al ataque que sufrió la influencer Michelle Imán Schmukler?

Ante la gravedad del hecho, el esposo de Michelle Imán Schmukler, Idán, acudió a las autoridades para denunciar la agresión. No obstante, según relató, la respuesta inicial de la policía fue insuficiente. La situación tomó un giro alarmante cuando el agresor, lejos de negar lo sucedido, admitió los hechos y expresó su arrepentimiento… pero por no haber tenido mejor puntería.

“Cuando llegó la policía, este vecino asumió los hechos y hasta se lamentó por no haber tenido puntería” Michelle Imán Schmukler

La denuncia pública en redes sociales, sumada a la gravedad del ataque, permitió que el caso escalara rápidamente. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, tomó conocimiento del caso y se comprometió a seguirlo de cerca.

Además, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) expresó su apoyo a la familia y condenó los hechos, calificándolos como una manifestación alarmante de antisemitismo doméstico.

Te puede interesar: Destapan fotos del ataque de la influencer a Valentina ‘N'; difunden audios con advertencias