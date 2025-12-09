Muere ‘el Nonno’: famoso abuelito tiktoker que luchó por daño renal; sus “nietos” lo despiden

¿Qué pasó con ‘El Nonno’ Carmine, el abuelito tiktoker que robó corazones con sus consejos? Tras días de incertidumbre y mensajes que pedían oraciones, su familia confirmó lo que nadie quería leer: el influencer ítalo-mexicano “trascendió”. ¿Qué lo llevó a este desenlace? ¿Por qué sus “nietos” en redes no dejan de llorar? Aquí te contamos todo lo que se sabe.

Muere actor / Redes sociales

¿Quién fue ‘El Nonno’ Carmine y por qué se volvió viral en TikTok e Instagram?

‘El Nonno’ Carmine, abuelito tiktoker ítalo‑mexicano, se convirtió en un influencer querido por su carisma, su autenticidad y una alegría que desarmaba problemas cotidianos con consejos de vida breves, sabios y aplicables. En redes sociales su estilo cálido lo posicionó como una figura de confianza para generaciones jóvenes y adultas, que lo seguían por esa mezcla de ternura y experiencia que sólo dan los años.

En su comunidad, a la que él mismo llamaba “nietos”, compartía reflexiones que abrazaban, llamaban a la calma y proponían soluciones con respeto, humor y sentido común. Su forma de hablar, sin rodeos ni solemnidades, lo volvió viral más de una vez, y su número de seguidores (más de 400 mil) comprobó que sí hay espacio para la sabiduría cotidiana en medio del ruido digital.

El público no sólo lo veía; lo escuchaba. De ahí que su fallecimiento haya provocado un duelo colectivo y una ola de agradecimientos que inundan los comentarios en sus perfiles.

¿Cómo y cuándo se dio a conocer la muerte del ‘Nonno’ Carmine en redes sociales?

La muerte de ‘El Nonno’ se informó este domingo 7 de diciembre a través de su cuenta oficial de Instagram, en un mensaje íntimo y directo que confirmó que el abuelito tiktoker había trascendido. Su familia acompañó la noticia con un video y palabras que detonaron la ola de despedidas y tributos.

“Nonnito acaba de trascender. Te amaremos siempre, hermoso. Gracias por todo lo que nos diste” Familia de Nonno

El aviso se dio luego de días de incertidumbre en su comunidad, pues recientemente se había comunicado que el estado de salud del ‘Nonno’ se encontraba cansando, en alusión a su agotamiento físico y que, desde el amor y el respeto, la familia había decidido dejarlo ir para que su proceso fuera tranquilo y digno. La petición fue clara: oraciones, unión y acompañamiento.

El propio perfil del creador había publicado un comunicado que se volvió viral por su tono sereno y su carga emocional:

“Queridos nietos, el Nonno ya está muy cansado, ya no puede más... Y como el amor verdadero es dejar ir, oremos para que esta última etapa de su carrera sea rápida y en paz. Demos gracias al nonno por todos esos consejos que nos acompañarán de por vida. Los mantendremos al tanto...” Familia de Nonno

¿De qué murió ‘el Nonno’ Carmine?

La salud del ‘Nonno’ se complicó durante el año. De acuerdo con información compartida por su familia, el creador fue hospitalizado por primera vez en febrero debido a una deshidratación aguda; en ese ingreso se le diagnosticó daño renal en etapa 3. Semanas más tarde, enfrentó una segunda hospitalización, lo que encendió las alarmas y llevó a sus allegados a iniciar una campaña de donaciones para cubrir gastos médicos.

La iniciativa se organizó mediante GoFundMe, donde su hija explicó la situación clínica y la urgencia de apoyo, mientras la comunidad de “nietos” respondió con mensajes de aliento y aportaciones. Aun con la red de soporte y la atención, las complicaciones de salud se mantuvieron. De ahí el llamado reciente a orar, a agradecer y a acompañar el proceso.

El cuadro de daño renal etapa 3 implica una pérdida moderada de la función del riñón y suele requerir vigilancia constante, ajustes de tratamiento, hidratación estricta y control de comorbilidades. En personas mayores, el impacto puede ser mayor por la suma de factores como deshidratación previa, desgaste general y otras condiciones. La familia, consciente de ello, eligió priorizar la calidad de vida y la tranquilidad del Nonno’ en esta fase final.