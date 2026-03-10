¿Murió Florinda Meza? El video viral que desató rumores falsos sobre su presunta muerte ¡ella lo desmiente!

Antes de que te espantes: no, Florinda Meza no murió. Pero el video viral en TikTok que aseguraba el presunto fallecimiento de la actriz se movió tan rápido, y con tanta fuerza, que miles de usuarios corrieron a Google, X, Facebook, TikTok e Instagram para confirmar si la famosa intérprete de Doña Florinda en “El chavo del 8” presuntamente había perdido la vida. ¡Todo eran rumores falsos!

El falso anuncio de la muerte de Florinda Meza circuló como si fuera una noticia real, provocando preocupación entre seguidores de México y de toda Latinoamérica. Para sorpresa de muchos, la propia actriz terminó enfrentando el rumor con su característico sentido del humor, echando por tierra la historia falsa que las redes habían inflado.

Mira: ¡Florinda Meza reaparece como nunca! Así luce recreada con IA en su documental | FOTOS y VIDEO

Florinda Meza / Redes sociales

¿Por qué se hizo viral el rumor falso de la presunta muerte de Florinda Meza? El video de TikTok que desató confusión en redes

El rumor de la supuesta muerte de Florinda Meza comenzó a circular en TikTok, una de las plataformas donde los contenidos se viralizan casi de inmediato. En el clip, que alcanzó miles de vistas en pocas horas, dos mujeres aparecen llorando y afirmando que la actriz presuntamente había muerto en un hospital durante la madrugada. Su tono, sus palabras y la edición del video fueron suficientes para engañar a muchos usuarios que no dudaron en compartirlo. ¡Era IA!

“Hola, estamos aquí en el hospital queremos decirles que Florinda ya no esta con nosotros. Se nos fue esta madrugada y nos duele hasta el alma. Es nuestra hermana, nuestra amiga y la vamos a extrañar cada día. Estamos muy tristes.” Video viral

El tono dramático del mensaje hizo que muchos usuarios pensaran que se trataba de una noticia real. En cuestión de horas, el video acumuló miles de comentarios de personas preguntando si la actriz había fallecido realmente.

Te puede interesar: María Antonieta de las Nieves le responde a Florinda Meza tras acusarla de robarse a ‘la Chilindrina’

¿Murió Florinda Meza? La actriz de El chavo del 8 rompe el silencio y responde al rumor de su muerte

Ante la confusión que generó el video viral, la propia Florinda Meza decidió responder directamente para aclarar la situación.

La actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para desmentir el rumor y dejar claro que se encuentra bien. Fiel a su estilo, la también productora reaccionó con humor y lanzó un mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

En su publicación escribió:

“¡¿Qué qué?!, ¿Qué estoy muerta? ¡Pero de risa! ¡Y la próxima vez, vayan a inventarle cosas a su abuela!” Florinda Meza

Con este mensaje, la actriz dejó en claro que la información que circulaba en redes sociales era completamente falsa. Su respuesta generó alivio entre fanáticos que temían que se tratara de una noticia real.

Te puede interesar: “La Chilindrina” lanza dura crítica a la serie Chespirito: Sin querer queriendo... ¿por mentir? “No me gustó”