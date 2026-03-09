Muere Tommy DeCarlo, cantante de Boston: el fan que terminó siendo la voz de la banda a los 60 años

Tras la reciente muerte del cantante mexicano Héctor Zamorano, esta vez la música rock esta de luto tras la muerte Tommy DeCarlo, cantante que se convirtió en la voz principal de la banda estadounidense Boston desde 2008, quien murió el lunes 9 de marzo de 2026 a los 60 años. La noticia fue confirmada por sus hijos a través de un comunicado difundido en las redes sociales del propio artista.

Te puede interesar: Estrella de reality sufrió la muerte de su bebé, ahora la señalan por ¿haberle quitado la vida? Esto se sabe

Muere / Redes sociales

¿De qué murió Tommy DeCarlo, cantante de Boston?

De acuerdo con el comunicado difundido por su familia, Tommy DeCarlo murió a causa de un cáncer cerebral que le fue diagnosticado aproximadamente seis meses. Sus hijos explicaron que el cantante recibió el diagnóstico en septiembre del año pasado. En el mensaje compartido en redes sociales informaron que el deceso ocurrió el lunes 9 de marzo de 2026.

“Con gran pesar compartimos el fallecimiento de nuestro padre, Tommy DeCarlo, el lunes 9 de marzo de 2026, tras ser diagnosticado con cáncer cerebral el pasado septiembre” Comunicado de la familia Tommy DeCarlo

También mencionaron que durante este proceso el intérprete enfrentó la enfermedad con fortaleza. La familia no ofreció más detalles sobre tratamientos o sobre los últimos días del cantante.

En el mismo mensaje, Annie, Talia y Tommy Jr. pidieron respeto para atravesar este momento de duelo en privado. Señalaron que la familia se encuentra enfocada en apoyarse mutuamente tras la pérdida.

La noticia generó reacciones entre seguidores del grupo y usuarios de redes sociales que recordaron la trayectoria del cantante dentro de la banda.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó a Stephanie Buttermore? Anuncian la muerte de la influencer a los 36 años; así la despidieron

¿Cómo llegó Tommy DeCarlo a convertirse en el vocalista de Boston?

La historia de Tommy DeCarlo dentro de la agrupación comenzó como la de muchos seguidores del rock: siendo fan del grupo. Desde adolescente mostró interés por la música de Boston, una de las bandas de rock formadas en la década de 1970 que alcanzó notoriedad con varios éxitos radiales.

Durante años, DeCarlo interpretó canciones del grupo y grabó versiones que compartía en internet. En particular, utilizaba la plataforma MySpace para subir covers de temas de la banda.

Su participación con el grupo se concretó en 2008, después de la muerte de Brad Delp, quien había sido la voz principal durante varias etapas de la historia de la agrupación.

Tras el fallecimiento de Delp en 2007, DeCarlo escribió una canción en homenaje al cantante. La grabación fue publicada en su cuenta de MySpace y llegó a oídos de Tom Scholz, fundador de la banda.

Después de escuchar el material, Scholz decidió contactar a DeCarlo e invitarlo a participar con el grupo. Así fue como el fan que interpretaba canciones desde su casa terminó integrándose como cantante principal.

Desde entonces, DeCarlo participó en presentaciones y giras con la banda durante varios años.

Te puede interesar: ¿De qué murió Fran Alexie? Confirman muerte del actor de 33 años que estuvo hospitalizado

Tommy DeCarlo / Redes sociales

¿Quiénes han sido los cantantes de la banda Boston?

A lo largo de su trayectoria, la banda Boston ha contado con distintos vocalistas.



El primero de ellos fue Brad Delp, quien formó parte del grupo desde sus primeras etapas en 1969. Delp interpretó algunas de las canciones más conocidas del catálogo del grupo, entre ellas los temas “More Than a Feeling” y “Amanda”.

Su participación con la banda se extendió hasta 1990. Posteriormente regresó a la agrupación en 1994 y permaneció en ella hasta su fallecimiento en 2007.

Después, el músico Fran Cosmo se integró a la agrupación en 1993. En ese periodo participó como vocalista y guitarrista principal hasta su salida en 2006.

Tras la muerte de Delp, la banda buscó una nueva voz. Fue entonces cuando Tommy DeCarlo fue invitado a integrarse al proyecto en 2008.

Desde ese momento se convirtió en el vocalista principal del grupo durante sus presentaciones en vivo y actividades musicales posteriores.

Te puede interesar: Muere actriz de ‘Los cazafantasmas’ a los 65 años tras luchar contra el cáncer, ¿quién fue Jennifer Runyon?