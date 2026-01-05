María Antonieta de las Nieves le responde a Florinda Meza tras acusarla de robarse a ‘la Chilindrina’

Si bien en el pasado llegaron a ser grandes amigas, actualmente existe una enemistad entre María Antonieta de las Nieves, también conocida como ‘la Chilindrina’, y Florinda Meza. Ambas volveron a ser tema de conversación después de que esta última acusara a la actriz de haberle “robado” el personaje a su esposo, Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, quien murió hace más de 10 años.

A varias semanas de la polémica declaración de la viuda de ‘Chespirito’, María Antonieta de las Nieves hace frente y lanza una contundente respuesta. También sorprende a todos al ¿decirse dispuesta a una reconciliación?

La Chilindrina / Redes sociales

¿Por qué Florinda Meza dice que María Antonieta de las Nieves se “robó” a ‘la Chilindrina’?

Desafortunadamente, el tema del supuesto “robo” de ciertos personajes de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ no es algo nuevo. En diversas ocasiones, tanto María Antonieta de las Nieves como otros actores que participaron en ‘El Chavo del 8’ han declarado que, si bien la idea de la serie fue del productor, ellos le pusieron su “toque” a sus respectivos personajes.

Según la versión que Florinda Meza dio en diciembre del año pasado, María Antonieta “sobornó” a un funcionario para poder registrar al personaje de ‘la Chilindrina’ como suyo. Presuntamente, la actriz le dijo al empleado que le avisara cuando la licencia del personaje venciera y así poder hacer los trámites correspondientes.

“No aceptaría nunca como verdad un acto ilegal y la verdad es que ella robó un personaje. El personaje era de Roberto y ella sobornó a un funcionario de derechos de autor para que le avisara cuándo vencía la licencia. Después decía que, como nadie lo registraba, pues ella lo registró.” Florinda Meza

Florinda sostiene que Roberto se dio cuenta de esto hasta el momento en que quiso registrar los personajes a su nombre. Meza afirma que su esposo se sintió sumamente traicionado, pues jamás le prohibió a los actores que usaran sus respectivos personajes, siendo este el punto de quiebre en la amistad entre Bolaños y María.

“Te voy a decir algo: sí merecía y Roberto nunca le prohibió que actuara por su cuenta. Nunca se lo prohibió a nadie. Y el único que le pedía permiso para hacer algo era Rubén Aguirre. Roberto, desde que eso sucedió, se sintió traicionado. No la volvió a saludar nunca más. Él siempre dijo: ‘los personajes son como mis hijos’”, expresó.

Florinda Meza / Redes sociales

¿María Antonieta de las Nieves confirma que se “robó” el personaje de ‘la Chilindrina’?

En un reciente encuentro con la prensa, María Antonieta de las Nieves fue cuestionada sobre las declaraciones de Florinda Meza. En respuesta, la actriz dijo no tener comentarios al respecto y que le desea lo mejor a todos sus excompañeros de rodaje.

María Antonieta de las Nieves “Sin comentarios. A todos que les vaya muy bien y que sean muy felices”

Sobre un reencuentro con Meza, la celebridad simplemente señaló que, si bien no sabe si esto será posible en el futuro, no lo descarta completamente, pues, a pesar de todo, el cariño sigue allí.

“La verdad no sé. Si se da, qué bueno que se dé. Sí (me gustaría). Ahorita nos íbamos a reunir Edgar y yo, me dieron un homenaje y también se lo iban a dar con él, pero tuvo trabajo y no pudo ir”, resaltó.

¿Cuál es el estado actual de salud de María Antonieta de las Nieves?

En otros temas, María Antonieta de las Nieves también habló sobre su estado de salud actual. Recordemos que, en agosto de 2025, una fuente contó a TVNotas que la actriz había presentado complicaciones médicas y tuvo que ser hospitalizada.

A unos meses de esto, la propia celebridad afirma que ya se encuentra mucho mejor y pronto podrá regresar a los escenarios con su icónico personaje.

“Muy bien. Me dieron de alta. Se me bajó el potasio, el sodio y estuve muy mal en Perú, pero ya estoy muy bien. Seguiremos con el show actual”, concluyó.

