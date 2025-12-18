¡Florinda Meza explota! Exhibe a Graciela Fernández, exesposa de ‘Chespirito': “Se quedaba con el dinero”

Una nueva polémica rodea el legado de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como ‘Chespirito’, luego de que Florinda Meza hizo declaraciones en las que acusó a Graciela Fernández, exesposa del comediante, de haberse quedado con su dinero.

No te pierdas: Florinda Meza encuentra cartas póstumas de ‘Chespirito’, ¡presentía su muerte!

Florinda Meza habló del dinero de Chespirito y señaló a Graciela Fernández por presuntas diferencias económicas. / Foto: Archivo, redes sociales

¿Qué dijo Florinda Meza sobre Graciela Fernández?

Florinda Meza habló sobre la relación económica que Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, mantuvo con su entonces esposa, Graciela Fernández. La actriz habló desde su experiencia personal y comparó el trato que, asegura, él tuvo con su exesposa frente a lo que ella vivió durante los años que compartieron su vida.

“A mí nunca me compró una casa”, afirmó la actriz que dio vida a doña Florinda en El chavo del 8 durante una entrevista con el programa chileno Only fama, al señalar que, a diferencia de su situación, la madre de los hijos de Gómez Bolaños habría recibido varias propiedades. Según relató, “su mamá cada vez que quiso una casa nueva, cuatro veces, se le compró casa”, dejando entrever una dinámica que, desde su punto de vista, fue desigual.

Meza añadió que, de acuerdo con lo que ella observó, Graciela Fernández vendía esas propiedades cuando dejaban de gustarle y conservaba el dinero obtenido. “Cuatro veces, ella vendía la casa cuando ya no le gustaba y se quedaba con el dinero. No usaba ese dinero, ¿qué pasó? No lo sé”, comentó, marcando distancia al aclarar que desconoce el destino de esos recursos.

Finalmente, Florinda Meza reiteró que nunca recibió una propiedad por parte del comediante, subrayando nuevamente: “A mí nunca me compró una casa”. Sus declaraciones reavivaron la polémica en torno a la vida personal y financiera de Chespirito, generando reacciones encontradas entre quienes siguen de cerca su historia.

No te pierdas: Florinda Meza estalla contra críticas a Ángela Aguilar por “roba maridos": “Sean más feministas”

Florinda Meza y ‘Chespirito’. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es la herencia que le dejó Roberto Gómez Bolaños a Graciela Fernández?

El divorcio entre Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández marcó uno de los episodios más sensibles en la vida del comediante, aunque durante años decidió mantenerlo lejos del ojo público. Fue el propio ‘Chespirito’ quién, tiempo después, reconoció en su libro Sin querer queriendo: memorias que la separación fue una experiencia profundamente dolorosa, cargada de emociones que trascendieron lo que se conocía públicamente.

En sus memorias, Gómez Bolaños habló del peso emocional que implicó el fin de su matrimonio con Graciela Fernández, dejando claro que, aunque con el tiempo inició una relación con Florinda Meza, nunca negó su responsabilidad en la ruptura. Si bien también cuestionó que toda la culpa recayera sobre él, sus palabras reflejan que el divorcio no fue un proceso sencillo ni indiferente en su vida personal.

Tras esa separación, Roberto Gómez Bolaños habría dejado una herencia considerable a Graciela Fernández, situación que, de acuerdo con diversos medios, estaría relacionada con los remordimientos que el comediante experimentó tras comenzar una nueva etapa sentimental. Aunque el monto exacto nunca se hizo público, se señaló de que se trató de una cantidad importante. Entre los bienes la exesposa de ‘Chespirito’ habría recibido se mencionan:



Centenarios

Dos casas

Un coche

Muebles

Terrenos.

No te pierdas: Florinda Meza rompe el silencio con Gustavo Adolfo Infante y estalla contra los hijos de Chespirito

Graciela Fernández, exesposa de ‘Chespirito’. / Foto: Redes sociales

¿Cómo reaccionó Graciela Fernández la relación de ‘Chespirito’ y Florinda Meza?

Aunque durante años la separación entre Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández se percibió ante los medios como discreta y sin escándalos, con el paso del tiempo se supo que la realidad fue muy distinta en el plano personal, pues la relación de Chespirito con Florinda Meza representó un golpe emocional fuerte para quien fue su esposa durante décadas.

Fue Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante, quien habló abiertamente sobre este episodio en una entrevista con Mara Patricia Castañeda. Ahí reconoció que a su madre le afectó profundamente enterarse del nuevo romance de su todavía esposo. “Le cayó muy mal, hubiera sido como hubiera sido, por obvias razones”, mencionó, dejando claro que el impacto fue inevitable, más allá de las formas en que ocurrió la ruptura.

En aquel momento, Roberto Jr. tenía apenas 14 o 15 años, pero recuerda con claridad el ambiente que se vivía en casa. Según relató, hubo intentos de reconciliación e incluso regresos temporales de Gómez Bolaños al hogar familiar; sin embargo, todo terminó por desmoronarse cuando quedó claro que la relación con Florinda Meza no era pasajera, sino un vínculo que se consolidaba con el tiempo.

Pese al dolor, Graciela Fernández intentó comprender la situación y seguir adelante. Su hijo explicó que, aunque el proceso fue complicado, su madre buscó entender las razones del distanciamiento. “A mi madre le costó mucho trabajo recuperarse, aunque podemos decir que entendió por qué”, compartió, reflejando el impacto emocional que marcó ese capítulo en la historia íntima del creador de El Chavo del 8.

No te pierdas: ¿Florinda Meza se arrepiente por llamar “defectos” a los hijos de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’?