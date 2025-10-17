Estrella de Y Dios creó a la mujer es hospitalizada de emergencia por grave enfermedad; su salud preocupa

Luego de que la actriz Kirsten Storms, fuera nuevamente hospitalizada de emergencia por un aneurisma cerebral, la preocupación por una leyenda del cine francés vuelve a encender las alarmas. La protagonista de “Y Dios creó a la mujer” fue hospitalizada en secreto por una enfermedad grave que la mantuvo tres semanas fuera de casa. Aunque ya está en recuperación, su estado sigue siendo delicado y genera inquietud entre médicos y familiares. No es la primera vez que su salud se ve comprometida, pero esta vez el silencio y la duración del tratamiento han disparado las especulaciones.

¿Por qué fue hospitalizada la estrella de “Y Dios creó a la mujer”?

La actriz francesa Brigitte Bardot, ícono del cine europeo y símbolo cultural de toda una generación, fue ingresada de emergencia en un hospital de Toulon, a unos 70 kilómetros de su residencia en Saint-Tropez. Según el diario Var-Matin, la hospitalización ocurrió hace tres semanas y estuvo relacionada con una “enfermedad grave” que requirió cirugía.

Aunque los detalles del diagnóstico no han sido revelados, el medio francés citado por Reuters calificó su estado como “preocupante”. En los primeros informe se informó que su entorno mantiene la cautela y pide privacidad.

Este episodio se suma a otros sustos recientes. En julio de 2023, Bardot fue atendida de urgencia en su casa por problemas respiratorios provocados por el calor extremo. “Fue alrededor de las nueve de la mañana cuando Brigitte tuvo problemas para respirar”, relató su esposo Bernard d’Ormale al mismo diario. “Su respiración era más fuerte de lo habitual, pero no perdió el conocimiento”, agregó. Los bomberos acudieron al domicilio y le administraron oxígeno. “Como todas las personas de cierta edad, ya no soporta el calor”, explicó d’Ormale. “Le ocurre a los 88 años. No debe hacer esfuerzos inútiles”.

¿Cuál es el estado de salud actual de la actriz francesa hospitalizada por una enfermedad grave?

Tras tres semanas de hospitalización, Brigitte Bardot regresó a su casa en Saint-Tropez. La cirugía, según fuentes cercanas, estuvo vinculada a un estado de debilidad que se agravó después de un verano marcado por temperaturas excepcionalmente altas. Aunque se encuentra en proceso de recuperación, su salud sigue siendo motivo de preocupación.

Su esposo ha pedido respeto y privacidad, mientras los médicos continúan monitoreando su evolución. La actriz, que ha enfrentado múltiples desafíos de salud en los últimos años, se mantiene alejada de los medios, pero su nombre sigue resonando con fuerza en la cultura popular.

La incertidumbre sobre su estado ha generado una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde miles de admiradores expresan su cariño y admiración por la mujer que redefinió el papel de la actriz en el cine europeo.

¿Quién es Brigitte Bardot y por qué marcó la historia del cine europeo?

Brigitte Bardot nació en París el 28 de septiembre de 1934 y desde muy joven se convirtió en una figura provocadora y admirada. Su debut cinematográfico fue en 1952 con Le Trou Normand, pero fue en 1956 cuando alcanzó fama mundial con Et Dieu… créa la femme (Y Dios creó a la mujer), dirigida por su entonces esposo Roger Vadim.

La película, considerada escandalosa en su época, la catapultó como símbolo de sensualidad y libertad femenina. “Se convirtió en la película extranjera más taquillera jamás estrenada en Estados Unidos”, según archivos históricos, a pesar de los cortes impuestos por la censura de Hollywood.

Durante dos décadas, Bardot protagonizó más de 45 películas y grabó más de 70 canciones, incluyendo colaboraciones con Serge Gainsbourg, quien le escribió la icónica “Je t’aime… moi non plus”. Su presencia en pantalla era magnética, y su estilo marcó tendencia en todo el mundo.

Pero en 1973, con apenas 39 años, decidió retirarse del espectáculo. Se instaló en Saint-Tropez y dedicó su vida a la defensa de los animales. En 1986 fundó la Fondation Brigitte Bardot, una organización que lucha por el bienestar de especies en peligro. Su activismo ha sido tan firme que en 2013 amenazó con solicitar la ciudadanía rusa si no se salvaban dos elefantes enfermos en Lyon. Finalmente, logró impedir su sacrificio.