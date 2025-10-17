Anuncian en vivo la muerte de famosa locutora de radio; aseguran luchaba contra una terrible enfermedad

El gremio periodístico se volvió a vestir de luto. A varias semanas de la muerte de la conductora Débora Estrella, en esta ocasión, se dio a conocer el triste fallecimiento de la locutora, María Eugenia Karall, a los 52 años.

La noticia conmocionó a las redes sociales, la mayoría de usuarios lamentaron el deceso de María Eugenia Karrall, quien fungió como una de las locutoras más queridas de la industria. Esto es lo que se sabe de su deceso.

Muere icónica locutora

¿Cómo anunciaron la muerte de María Eugenia Karral, famosa locutora?

La tarde del pasado 15 de octubre, dieron a conocer la muerte de María Eugenia Karall, a los 52 años. El periodista Mauro Federico confirmó esta terrible pérdida en la radio en vivo. Además, la cadena de Radio 10 también informó sobre esta lamentable situación en redes.

A través de la cuenta de Instagram de Radio 10 publicaron la esquela María Eugenia y señalaron la tristeza por esta dura pérdida, dado que siempre recordarán su voz, la cual quedará en guardada en la historia de la radio argentina.

“Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia”. Radio 10

María Eugenia era parte del programa Radio 10 / Redes sociales

¿De qué murió María Eugenia Karall, locutora de Radio 10?

Al momento, no han revelado las causas de la muerte de María Eugenia Karall. No obstante, el periodista Mauro Federico, quien dio a conocer su deceso en vivo, insinuó que atravesaba una enfermedad al mencionar que se encontraba “luchando”.

Aunque no se ha revelado la naturaleza de su padecimiento, el periodista contó que sus complicaciones de salud la llevaron a limitar su carga laboral y trabajar solo los fines de semana durante 2024. Esto como una medida que le facilitaba sobrellevar los tratamientos intensivos que exigía su estado de salud.

Mauro Federico dio a conocer su fallecimiento en vivo en un programa de radio. / Redes sociales

En una transmisión en vivo de Argenzuela, el locutor recordó su legado y comentó que coincidieron en los pasillos hace varios años.

“Nos cruzamos muchas veces en los pasillos de la radio… A veces hizo reemplazos aquí en ‘Argenzuela’ y también trabajó con nosotros en esta etapa. Hace ya un rato que venía peleando como una leona, la querida Eugenia Karall, locutora de esta casa, falleció hoy”, dijo en vivo.

“Era una mina bárbara, con valores, con ideas que siempre las exponía y que le daban a su trabajo de locutor, que muchas veces pareciera ser decorativo y no lo es. Un sentido muy trascendental, sobre todo para los que estábamos a su lado en su mandato” Mauro Federico

Asimismo, la mayoría de los internautas en redes sociales la despidieron con enternecedores mensajes. En la publicación en la que informaron de su fallecimiento se leen estos mensajes:



“Era una idola”

“Enorme compañera en el día a día, gran profesional. Amada persona, pienso en su Lolita”,

“Es la foto que ella hubiera querido. Gracias!”

“Abrazo a todo el mundo. Una genia, amorosa, generosa”.

¿Quién fue María Eugenia Karral, locutora de radio?

María Eugenia Karall fue una de las voces más queridas de la radio argentina y se destacó, no solo por su talento frente al micrófono, sino también por su creatividad. Se autodefinía como “locutora y personajista”, ya que daba vida a entrañables personajes como:



Felicitas,

Marta,

Maripi,

Daniela Ajustini y

Martirio Alegre, que acompañaron a los oyentes durante años.

A lo largo de su trayectoria participó en programas como Mañana sylvestre, Llegó el sábado, Reloj de arena, Dr. C y Rompiendo moldes, además de haber colaborado en emisoras como Mega 98.3, Vale 97.5 y Radio TKM. Su deceso se suma a la muerte de Geovanna ‘N’, reconocida locutora mexicana.