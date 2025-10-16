Actriz de telenovelas diagnosticada con enfermedad sin cura; sufre triste pérdida "Mi bebita se fue al cielo".

Una reconocida actriz de telenovelas, atraviesa un momento más difícil de su vida. Además de ser diagnosticada con una delicada enfermedad sin cura, se suma una pérdida profundamente dolorosa para ella. Su despedida en redes sociales inundó de tristeza a fans y seguidores. ¿De quién se trata?

La mañana de este jueves 16 de octubre, la famosa actriz, Verónica Montes, compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales oficiales, en el que se despedía de un ser que la acompañó por varios años.

Montes, conocida por su participación en El señor de los cielos, dijo adiós a su mascota "@minimontes”, una pequeña perrita que estuvo con la actriz a lo largo de varios años , y quien también tiene una cuenta de Instagram en la que mostraba momentos que vivía la canina.

Verónica Montes compartió las siguientes palabras:

Hoy mi bebita "@_minimontes” se fue al cielo. Gracias, mi amor, por tantos años de ternura, por enseñarme lo que es el amor más puro. (...) Gracias por elegirme como tu mamá. Siempre vas a vivir en mí. Verónica Montes, vía Instagram

Aún no se saben las causas que llevaron a su pequeña canina a partir de este mundo, pero su despedida enterneció las redes sociales.

Verónica Montes se despide de su perrita, quien murió recientemente / IG: @_veronica montes, @_minimontes y canva

¿Qué enfermedad incurable padece la actriz Verónica Montes?

La actriz, Verónica Montes, fue diagnosticada en noviembre de 2023, con la enfermedad de Hashimoto, la cual, no tiene una cura conocida. Fue en abril de 2025, que habló con TVNotas y dio detalles de cómo ha sobrellevado este reto.

Según la información publicada por la Clínica Mayo, la enfermedad de Hashimoto es un trastorno del sistema inmunológico que daña la glándula tiroides, una estructura con forma de mariposa ubicada en la parte frontal del cuello, debajo de la nuez de Adán. Esta glándula es responsable de generar hormonas que controlan diversas funciones corporales. Los trastornos autoinmunes ocurren cuando el propio sistema inmunológico ataca por error tejidos sanos del cuerpo .

En el caso específico del Hashimoto, las células inmunitarias destruyen las células tiroideas encargadas de producir hormonas, lo que generalmente causa una disminución en su producción, una condición conocida como hipotiroidismo.

Voy muy bien. Hay días que me siento cansada por la enfermedad, pero debo acostumbrarme y echarle para adelante. He seguido con mi trabajo, ya sin el cansancio que me daba. Gracias a Dios, ya pasé eso. Lo que debo hacer es bajar los niveles de ese padecimiento para estar estable. Verónica Montes, en entrevista con TVNotas

Por último, cuando fue cuestionada sobre los síntomas con los que frecuentemente vive, dijo lo siguiente: “ El dolor en las articulaciones, cuando me estreso mucho, eso es lo que más me molesta. Cuando hace frío, también meduele. Hay que vivir con la enfermedad. Ya sé manejarla ”.

Verónica Montes / Instagram: @_veronicamontes

¿Quién es Verónica Montes y en qué telenovelas ha participado?

Verónica Montes es una actriz peruana radicada en México, reconocida por su talento en la televisión latinoamericana, especialmente en telenovelas y series de acción. Su primer gran paso hacia la fama fue su participación en el reality show de Univisión Nuestra Belleza Latina en el año 2007, donde llegó a ser finalista.

Después de su debut en la televisión, Verónica comenzó a labrarse una carrera en el mundo de la actuación, destacando en producciones tanto en México como en Estados Unidos. Uno de sus papeles más conocidos fue el de “La condesa” en la exitosa serie El señor de los cielos, donde interpretó a una mujer poderosa, fuerte y sensual, lo que la consolidó como una actriz de carácter dentro del género de acción y drama.

Aquí otros de sus papeles más importantes:



Papá a toda madre – dio vida a Kika Braun, una mujer divertida y moderna.

– dio vida a Kika Braun, una mujer divertida y moderna. La Piloto – con un papel secundario.

– con un papel secundario. El Maleficio – donde demostró su versatilidad en un formato de suspenso y misterio.

