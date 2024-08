Verónica Montes enciende las alarmas al revelar sus problemas de salud: “no tengo una vida perfecta”

La actriz Verónica Montes, de 34 años, ha generado preocupación en el mundo del espectáculo tras sincerarse ante sus más de un millón de seguidores y revelar que sufre de un severo padecimiento.

Verónica Montes comparte su lucha contra los problemas de salud mental

La actriz, que se ganó el corazón de millones de televidentes gracias a su interpretación de ‘La condesa’ en El señor de los cielos, a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram, reveló que padece de ansiedad, enfermedad de la que nunca ha hablado públicamente.

“Quiero contarles que nunca he dicho públicamente y que puede parecer sorprendente pero no lo es, es mi realidad y la de muchos de ustedes, tengo ansiedad” Verónica Montes

Ve: Mariana Echeverría abandona al cuarto ‘Tierra’, duerme en los vestidores y rompe en llanto ¿qué paso?

Con gran sinceridad, la protagonista de ‘El señor de los cielos’ compartió su experiencia personal, revelando que detrás de la fama se esconden miedos muy reales. Su llamado a buscar ayuda es un recordatorio de que la salud mental es importante para todos.

Verónica Montes “Aunque piensen que tengo una vida perfecta, no, no tengo una vida perfecta. Lucho con mis miedos e inseguridades… La ansiedad no discrimina, le puede pasar a cualquiera, pero este video lo hago para que sepan que no están solos”

Lee: Pokémon de luto: Fallece la voz de ‘Misty’ y ‘Jessie’, tras padecer cáncer

Verónica Montes padece ansiedad: Redes sociales reaccionan a las palabras de la actriz.

Como era de esperarse, fans y cibernautas llenaron la caja de comentarios con palabras positivas a la actriz, agradeciendo y reconociendo su valentía al hablar de este tema.

Ve: Actriz de Carita de ángel reacciona a las comparaciones con Ricardo Peralta ¿se molestó?

Famosos que han revelado al público que padecen depresión o ansiedad

Aunque pareciera que lo tienen todo y el mundo está a sus pies, esto no es suficiente para sentirse bien. Varios famosos, pese a todo el éxito, fama y dinero, padecen trastornos de depresión y ansiedad.

Como Samadhi Zendejas, la actriz, quien protagoniza la telenovela Vuelve a mí junto a William Levy, publicó en su cuenta de Instagram:

“Quizá sí, si me estás leyendo entiendes esa sensación de no saber qué pasa. Solo saber que hay algo que no anda bien. Disfrazarlo con cualquier pretexto era mi manera más fácil de evadirlo. Hoy te comparto esta lucha de todos los días […] Todo pasa. Lo bueno lo malo y esos segundos donde crees haber perdido el control de todo. Todo pasa”.

Samadhi Zendejas es acechada por la ansiedad / Instagram

Christian Nodal, el cantante de regional mexicano, pese a la fama, dinero y éxito internacional, se sentía vacío. Su relación con Cazzu lo salvó de la depresión que atravesaba. Esto lo confesó en el pódcast El verdadero detrás de cámaras de Mario Chávez.

Nodal forajido / Instagram: @nodal

Checa aquí a que otros famosos esta enfermedad los acompaña en su día a día. ¡No estas solo!