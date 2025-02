Gaby Spanic estalla contra reportero tras pregunta incómoda

Durante la presentación de la obra de teatro ‘Brujas’, Gaby Spanic explotó contra un reportero tras una pregunta incómoda que consideró pretenciosa y dirigida a dañar su imagen.

Conocida por dar vida a las gemelas Paulina y Paola en la telenovela ‘La usurpadora’, la actriz asistió a una conferencia de prensa junto a Lorena Herrera, Cecilia Galliano, Dalilah Polanco, Sabine Moussier, Bárbara Torres y Verónica Montes para hablar sobre su nuevo proyecto teatral.

Gaby Spanic estalla contra reportero en conferencia de prensa

La situación se tornó tensa cuando un reportero de ‘Venga la Alegría’ le preguntó si tendría el primer crédito en la puesta en escena o si ella lo exige.

“Antes que nada, me parece tu pregunta muy suspicaz, muy maldosa. Aquí todas tenemos experiencia, yo empecé desde niña. Pareciera que te enviaron a fregar a la Spanic. No te preocupes, corazón, hagan lo que hagan, a mí no me van a fregar. A mí quien me mantiene vigente es el público y empecé en esto desde que tenía 13 años, lo que pasa es que periodistas como tú no investigan, no se informan”. Gaby Spanic

Gaby Spanic afirmó que nunca ha solicitado el primer crédito, pues siempre se lo han otorgado, pero en esta obra, todas comparten el protagonismo.

“Yo no pido el primer crédito, a mí me lo brindan, yo no lo pido. Aquí todas somos protagonistas, todas son estrellas, y no vengas aquí a echar broca”. Gaby Spanic

Después de responder la pregunta del reportero, la actriz expresó su molestia por la manera en que los medios han intentado presentarla como una persona conflictiva, cuando su único enfoque ha sido su trabajo.

“No vengas a echar bronca, no soy esa mujer que han pintado los medios de comunicación. Ni soy conflictiva, ni soy irresponsable. Soy una mujer talentosa, linda y generosa con mis compañeras y mis compañeros conmigo”. Gaby Spanic

Al finalizar la conferencia de prensa, Gaby Spanic, quien reveló la agresión de una expareja en ‘Secretos de villanas’ se acercó nuevamente a los medios y exigió que terminen los ataques disfrazados de preguntas malintencionadas.

“Para qué hacer preguntas fuera de lugar, informate como periodista si es que eres periodista, porque si vas hacer una pregunta frente a tantos colegas, que no metan la pata tan feo, no es por nada pero a la primera que llamaron para esta obra fue a mí y perdónenme”, expresó en entrevista a los medios.

“Fue una agresión. El crédito se gana con la carrera, con el tiempo. Ya basta de que digan que soy conflictiva, mam... Yo no me meto con nadie, yo no ladro si no me muerden”, concluyó Spanic.

Brujas: Estreno, historia y elenco

Cinco mujeres reunidas ponen de manifiesto sus sentimientos, maneras de pensar y formas de ver la vida, pero sin dejar de lado un valor muy importante: su amistad. Todo lo que se dirá en esta reunión tendrá repercusiones a futuro.

La obra ‘Brujas’ es una puesta en escena protagonizada por un elenco de destacadas actrices, entre ellas Gaby Spanic, Lorena Herrera, Cecilia Galliano, Dalilah Polanco, Sabine Moussier, Bárbara Torres y Verónica Montes. La historia explora la amistad, los secretos y los conflictos que surgen entre un grupo de mujeres, abordando temáticas de empoderamiento, sororidad y resiliencia.

Marcelo Oxenford y Lili Blanco dirigen el montaje, que se estrenará el 6 de marzo bajo la producción de José Salinas en diversos escenarios de Estados Unidos. La obra, escrita por Santiago Moncada, lleva más de 30 años presentándose en Argentina.

Además de su estreno en Estados Unidos, ‘Brujas’ realizará una gira por México con presentaciones en Monterrey, Chihuahua, León, Toluca, Pachuca, Xalapa, Campeche, Ciudad Obregón, Los Mochis, Ensenada, Hermosillo, Puebla y Guaymas.

