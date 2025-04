La casa de los famosos: Exparticipante con enfermedad incurable baja 10 kilos y se desploma en evento, VIDEO

En noviembre de 2023 a Verónica Montes le diagnosticaron la enfermedad de Hashimoto. La actriz nos platicó cómo sobrelleva este padecimiento incurable y los avances que ha tenido, así como las dificultades que sortea.

Verónica Montes de ‘La casa de los famosos’ ¿Cómo controla enfermedad incurable?

“Voy muy bien. Hay días que me siento cansada por la enfermedad, pero debo acostumbrarme y echarle para adelante. He seguido con mi trabajo, ya sin el cansancio que me daba. Gracias a Dios, ya pasé eso. Lo que debo hacer es bajar los niveles de ese padecimiento para estar estable”.

“Tomo una pastilla para la tiroides. Además, probióticos, minerales y vitaminas. De estas últimas son muchas pastillas las que tomo al día, entre 15 y 20. Me las cambian cada 3 meses, para que mis células estén bien y no me ataque el Hashimoto. No me puedo quedar con las mismas. (Los médicos) ven mis niveles y las modifican de acuerdo con mi energía o si no me crece el cabello”.

¿Por qué Verónica Montes tiene enfermedad incurable y qué síntomas tiene?

Verónica nos habló sobre las causas de su enfermedad: “En mi caso es el estrés y comer soya. No puedo consumirla, porque me hincha la cara”. “Ahora estoy 10 kilos por debajo de lo que me encontraba en la presentación de El maleficio (noviembre de 2023). Eso no me ayudaba con los vestuarios, pero (los miembros de la producción) me ayudaron y cuidaron muchísimo, para que yo no me sintiera mal, porque un día de la nada amanecía hinchada, con 1 o 2 tallas más”.

Le preguntamos si esta situación llegó a afectarle en su autoestima. Al respecto, nos dijo: “Es que te sientes cansado. Como que la cara te pesa, porque tienes mucho líquido. Aparte, el cuerpo no te da para hacer ejercicio. No tienes la energía de una persona normal. Tienes que forzarte mucho. Es fuerte. Hay días que aún me pasa, pero ya no es todo el mes completo, sino como 2 veces al mes. Es una diferencia grandísima”.

Todavía tiene algunos síntomas: “El dolor en las articulaciones, cuando me estreso mucho, eso es lo que más me molesta. Cuando hace frío, también meduele. Hay que vivir con la enfermedad. Ya sé manejarla”.

Verónica Montes bajó 10 kilos / Archivo TVNotas

Verónica Montes a punto de desmayarse en la premier de la película “Lo que dice el corazón”, VIDEO

Luego de que Verónica Montes nos habló de la enfermedad incurable que padece, apareció en la alfombra roja de la premier de la película “Lo que dice el corazón” en la Ciudad de México.

Visiblemente más delgada y portando un espectacular traje sastre color rojo, la actriz se acercó a platicar con los medios presentes con el carisma que la caracteriza. Sin embargo, empezó a ponerse un poco pálida, dio un paso atrás, buscó recargarse con sus manos y empezó a respirar fuerte y exclamó:

“Perdón chicos” Verónica Montes

Se retiró un momento del lugar y luego regresó y explicó lo que le sucedió:

“Empecé a ver borroso cuando estaba contestando. Perdón chicos. Es que también yo tengo que comer cierto nivel de azúcar y estos días no he comido mucha azúcar, la verdad. He estado a full en mil cosas y no me he sentado comer bien. Sí, se me bajó la presión”. El percance que vivió Verónica Montes podría ser a consecuencia de la enfermedad de Hashimoto que padece.

Así fue el momento:

El percance de salud de Verónica Montes ocurrió en el mismo evento en el que Héctor Soberón declaró que fue diagnosticado con cáncer.

¿Qué es el síndrome de Hashimoto?

De acuerdo con la página web de la Mayo Clinic, la enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que afecta a la glándula tiroides, la cual tiene forma de mariposa y se encuentra en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. La tiroides produce hormonas que ayudan a regular varias de las funciones del cuerpo.

Un trastorno autoinmunitario es una enfermedad que se produce cuando el sistema inmunitario ataca los tejidos sanos.

En la enfermedad de Hashimoto, las células del sistema inmunitario matan a las células de la tiroides que producen las hormonas. Este padecimiento suele dar como resultado una reducción en la producción de hormonas (hipotiroidismo). Aunque cualquier persona puede desarrollarla, es más común en mujeres de mediana edad.