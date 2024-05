‘El Canelo’ buscó a Verónica Montes y ella filtra su mensaje: “No respondo mensajes a un hombre casado”

La actriz y modelo peruana Verónica Montes que participó en ‘El maleficio’ y ‘El señor de los cielos’ reveló a ‘Chisme no like’ que el pugilista Saúl ‘Canelo’ Álvarez la buscó en redes sociales y le envió un mensaje directo a Instagram, pero a ella no le agradó porque es un hombre casado

“No es normal que alguien tan importante y ocupado y que le gusta tanto las mujeres te mande un: ‘hola’”, dijo Javier Ceriani en entrevista con Verónica Montes.

La actriz peruana dijo al respecto:

“Lo que te puedo decir, hermoso, es que en este medio, estando en redes sociales, te pueden llegar mensajes de cualquier persona, y otra cosa es que uno responda, y sobre todo yo jamás voy a responder a un hombre casado”. Verónica Montes

Checa: Checa: La ex de Alan Pulido le fue infiel con el ‘Canelo’ Álvarez

Canelo le escribió un “Hola” a Verónica Montes

Verónica Montes asegura que no se metería en un matrimonio

Ceriani le cuestionó si había rechazado al ‘Canelo’, pero Verónica Montes aclaró que no fue propiamente un rechazo, porque él no escribió más, pero a ella le pareció fuera de lugar mantener una conversación en Instagram con el boxeador que está casado con Fernada Gómez desde 2021.

“He recibido muchos mensajes de muchos artistas y gente que no está del medio. A mis fans yo les respondo siempre, pero yo no estoy buscando a nadie por redes sociales, la verdad”, comentó Verónica Montes a ‘Chisme no like’.

“No me meto en un matrimonio. No me gustaría que me lo hicieran a mí”, finalizó Verónica Montes.

Checa: Victoria Ruffo no viajará con su marido, Omar Fayad, a Noruega: “Yo tengo todo acá, mis hijos, mi trabajo”

¿Quién es Verónica Montes?

Verónica Montes es una reconocida actriz y modelo mexicana, conocida por su participación en diversas producciones televisivas. Ha destacado en telenovelas como ‘El señor de los cielos’,'Papá a toda madre’, ‘Por siempre mi amor’, ‘Eva Luna’, ‘Qué bonito amor’, ‘La piloto’ y ‘Amores que engañan’, entre otras.

Además, participó en el concurso Nuestra belleza latina en 2007, donde también dejó una marca notable. Su talento y belleza la han llevado a ganarse un lugar destacado en la industria del entretenimiento en México.

Checa: LCDLF: Regañan a Alfredo Adame por molestar a Cristina Porta y lo dejan fuera del programa