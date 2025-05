Mariachi tumbado tour: Majo Aguilar en el Teatro Metropólitan con grandes éxitos y sorpresas

La noche del 3 de mayo de 2025, Majo Aguilar deslumbró al público al interpretar el Himno Nacional Mexicano en la esperada pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y William Scull, celebrada en Riad, Arabia Saudita. La cantante, miembro de la dinastía Aguilar, fue ovacionada por su entonación firme y respetuosa del protocolo, luciendo un imponente atuendo negro que resaltó su presencia en el escenario. Su interpretación, cargada de pasión y precisión, fue ampliamente elogiada en redes sociales, consolidando su reputación como una de las voces más destacadas del regional mexicano.

Ahora, Majo Aguilar, una de las voces más destacadas y prolíficas del regional mexicano, se prepara para un regreso triunfal que marcará un hito en su carrera. El próximo 7 de junio, con su gira Mariachi Tumbado Tour, la cantante subirá al escenario del icónico Teatro Metropólitan para ofrecer un concierto lleno de grandes éxitos.

En esta cita tan esperada, Majo presentará sus más grandes éxitos, que han conquistado el corazón de miles de fans, así como algunas sorpresas que harán de esta noche una experiencia inolvidable.

Mira: Majo Aguilar rompe el silencio tras muerte de su sobrino: “Se fue vestido de astronauta”

Majo Aguilar habló del empoderamiento que da el mariachi. / Liliana Carpio / TVNotas

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre el mariachi?

Majo agregó: “Para mí ha sido un orgullo llevar mi voz a muchos lugares donde jamás me imaginé estar. El mariachi empodera mucho, no distingue de religión, sexo, identidad sexual. Lo más importante es que soy yo misma, y entre mujeres tengo claro que no debemos atacarnos. Tiene que haber una sororidad de apoyarse”.

Señaló: “Me ha encantado colaborar con Alex Fernández, que tiene una voz impresionante, y Santa Fe Klan, que es un artista tremendamente completo. Como artista, es muy enriquecedor esto”.

Finalmente, dijo en quién se ha inspirado para las fusiones de mariachi y corrido tumbado: “Se dio de una manera muy natural. Cuando fui escuchando ciertos conciertos de artistas, me llamaron la atención los arreglos y la fuerza de los instrumentos”.

No te pierdas: ¿Podría haber un reencuentro y hasta un dueto entre Majo y la dinastía Aguilar?: “Es lo sano”

Majo Aguilar se presenta en el teatro Metropolitan el 7 de junio de 2025 / Liliana Carpio / TVNotas

¿Cómo será el Mariachi tumbado tour de Majo Aguilar en 2025?

Majo nos contó que durante esta presentación del 7 de junio se podrán escuchar en vivo canciones como:

‘Aún así te vas’,

‘Quise algo bien’ y

‘El beso’, su último sencillo del tan esperado álbum Mariachi tumbado.

“Estar en el Teatro Metropólitan es un sueño”, comentó.

Además, nos dijo: “Va a ser un show muy lindo, yo sé que todos dicen lo mismo, pero se los garantizo, ese día es también mi cumpleaños. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama: El sutil arte de que te importe un carajo y ahí dice algo muy interesante, que tienes que dejar que tus emociones vivan, ya que cuando te resistes a ello tampoco se van, y uno en la vida tiene que dejarse fluir”.

Podría gustarte: Majo Aguilar reacciona a parodia de tiktoker por su forma de bailar ¿Se enojó?

Majo Aguilar ha recibido premios por su trayectoria como cantante. / Liliana Carpio / TVNotas

La trayectoria de Majo Aguilar

Como parte de la dinastía Aguilar, la música estuvo presente desde temprana edad en la cantautora mexicana. Por ello, Majo Aguilar decidió forjar su propio camino en la ranchera a partir de 2019. Posteriormente, lanzó álbumes, además de EP y sencillos que han consolidado su carrera y la han llevado a alcanzar un notable éxito en el género.



Su primer álbum ‘Mi herencia, mi sangre’,

seguido de ‘Se canta con el corazón’ (2022) y

‘Mariachi y tequila’ (2023).

Además, Majo Aguilar hizo su debut en la primera edición del festival ARRE, cautivando al público con su talento y energía única.

A pesar de que su carrera es aún relativamente nueva, Majo Aguilar ha logrado hitos impresionantes, incluyendo dos nominaciones al Latin Grammy.

Fue nominada a los premios Lo nuestro 2025 en las categorías “Artista femenina del año música mexicana” y “Canción mariachi/ranchera del año” por su dueto “Cuéntame” con Alex Fernández. Además, alcanzó el primer lugar en la lista México popular airplay de Billboard, lo que la ha consolidado como una de las artistas más sobresalientes del regional mexicano.