Majo Aguilar rompe el silencio tras muerte de su sobrino: “Se fue vestido de astronauta”

Major Aguilar, nuevamente, está de luto. La integrante de la dinastía Aguilar dio a conocer una triste noticia en sus redes sociales, su sobrino pequeño murió tras una batalla contra la leucemia.

Luego de que, a finales de marzo, Majo Aguilar anunció que un miembro de su familia tenía leucemia y suplicó apoyo para donar plaquetas y salvar al menor de esta enfermedad, la cantante ocupó sus redes para informar a sus seguidores una mala noticia.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la sobrina de Pepe Aguilar publicó un emotivo mensaje en el que anunció la devastadora pérdida, que enfrenta su familia.

Le dedicó unas bonitas palabras de despedida en las que destacó su gran fortaleza y el guerrero que fue en la adversidad. También agradeció a todos sus seguidores por el apoyo brindado cuando más lo necesitó.

“Mi estrella para siempre. Así te estaré abrazando para la eternidad. Así siento que estoy ahorita contigo. El más valiente, el más guerrero. Te amo hermoso, guapo, mi bebito lindo que cantaba quiero un amor. Me da calma saber que ya estás en paz. Te amo mucho mucho. Me quedo siempre con tu amor y grandeza de espíritu. Con tus enseñanzas”, escribió Majo en honor a su sobrino.

Majo Aguilar rompe el silencio tras muerte de su sobrino. / Alejandro Isunza

Majo Aguilar revela cómo despidió su sobrino, que murió

Majo Aguilar atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal. La cantante, profundamente conmovida por el reciente fallecimiento de su sobrino, decidió compartir un emotivo mensaje con sus seguidores, en el que honra la memoria del pequeño y expresa la fortaleza que ha encontrado gracias a su ejemplo de vida.

La intérprete habló con el corazón abierto sobre el espíritu luchador de su sobrino, quien enfrentó su enfermedad con una sonrisa hasta el último momento.

“Mi sobrino fue y es una persona que durante toda su enfermedad siempre se mostró con sonrisas, con una actitud muy grande. Es y seguirá siendo un grande. Si él no se rindió ni en el último momento y siempre mostró un espíritu único, lo que creo que tengo que hacer para honrarlo —aunque no tenía muchas ganas— es continuar la vida, porque eso hubiera querido. Y si él no se detuvo, no me voy a detener”, expresó con profunda emoción.

Majo Aguilar confiesa que le dedicará sus conciertos y canciones al pequeño

En medio del duelo, Majo encontró consuelo en su música, la misma que su sobrino disfrutaba y cantaba con entusiasmo.

“Le voy a dedicar todos mis conciertos, todos mis discos, todo va a ser para él. A él le gustaba mucho mi música, mi prima me mandaba videitos donde él estaba cantando. Han sido días muy complejos, pero también reflexivos del amor, de la gratitud por la salud”, compartió.

Finalmente, Majo Aguilar envió un mensaje de reflexión y amor, invitando a valorar las cosas verdaderamente importantes en la vida."A veces nos quejamos de tonterías, de puras babosadas, pero con mucho amor para él, que es un niño hermosísimo”, concluyó conmovida.

A través de estas palabras, la artista deja claro que su sobrino no solo fue un motor de inspiración, sino también una razón para seguir adelante, transformar el dolor en amor y continuar honrando su memoria en el escenario.

Majo también compartió un detalle muy personal sobre cómo se despidieron de su sobrino a quien pudo cantarle para darle el último adiós: “Mi sobrino era de ponerse mil cosas, es algo muy personal pero se fue con su traje de astronauta”.

