Victoria Ruffo no viajará con su marido, Omar Fayad, a Noruega: “Yo tengo todo acá, mis hijos, mi trabajo”

Victoria Ruffo está muy contenta por el paso que dio su hijo José Eduardo Derbez. Está preparada para convertirse en abuela por primera vez: “Es una gran ilusión que tenemos todos en la casa. Estamos listos para recibirla y cuidarla mucho. Es un sueño hecho realidad”.

Para ‘la Reina de las telenovelas’, ver crecer a sus hijos ha sido un proceso que la ha sorprendido: “Es algo muy raro porque, aunque tengo la conciencia de que mis hijos están creciendo y que ya son adultos, cuando José Eduardo me dio la noticia me quedé en shock. Dije: ‘En qué momento crecieron tanto’. Una como madre siempre los va a procurar, pero ahora él será papá”.

Se ha especulado mucho sobre si se verá cara a cara con Eugenio Derbez el día del parto en el hospital. “Mira si va o no, allá él. Estaré con mi hijo y mi preciosa nuera. Eso no me quita el sueño. José Eduardo se ha convertido en todo un hombre y estoy también muy sorprendida por esta parte nueva: cómo cuida a Paola, cómo está al tanto, la responsabilidad que ha adquirido. Es otro hombre y eso me da mucho gusto”.

José Eduardo Derbez y su esposa en alfombra roja / Archivo TVNotas

Victoria Ruffo no dejará México, ni siquiera por amor

Hablando de familia, ahora que su esposo, el político Omar Fayad, es embajador de México en Noruega, no pretende irse a vivir para allá: “Me da mucho gusto por él y por su carrera, pero yo tengo todo acá: Mis hijos, mi carrera, mi trabajo, mi familia. Estaremos separados un ratito, pero siempre apoyándonos”.

La actriz está llena de trabajo. Está por iniciar una gira por la república con la obra de teatro Las leonas, en la que comparte créditos con grandes actrices: “Estoy agradecida de que me llamen para hacer obras. Es un gran texto, pero estar al lado de Angélica Aragón, Ana Patricia Rojo, Mara Patricia, en verdad que estoy muy contenta”.

Elenco de ‘Las Leonas’ / Archivo TVNotas

En la puesta en escena hablará de la menopausia, cosa que a ella le está pasando en estos momentos: “Está dura (ríe), pero con ventiladores, abanicos y trapitos todo se puede solucionar. Yo ando cargando mi ventilador para todos lados. Con estos calores que están haciendo en la CDMX no me doy abasto”.

Victoria espera también que llegue un proyecto interesante para regresar a la pantalla chica: “Me gusta hacer novelas. Me encanta que la gente se apasione con los proyectos, pero sí me gustaría que llegue algo padre. Agradezco que después de tantos años sigan pasando mis novelas y sigan en el gusto del público. Para eso son, para disfrutarlas”, concluyó.

