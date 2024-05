Ernesto D’Alessio revela que sus hijos ya saben de su nuevo romance con Alejandra Gálvez

El pasado sábado 11 de mayo, el cantante Ernesto D’Alessio hizo pública su nueva relación con Alejandra Gálvez, en la cual mostró que se encuentra muy enamorado de su novia.

Además, la joven, a través de sus historias de Instagram, dio a conocer que ya convive con su suegra, Lupita D’Alessio, lo que quiere decir que esta relación va viento en popa.

Recordemos que Ernesto D’Alessio, en junio de 2023, anunció su separación con Charito Ruiz, luego de estar juntos 16 años y procrear cuatro hijos. Sin embargo, a menos de un año de su separación, el actor se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Ernesto D’Alessio revela que tiene una nueva relación con romántico video / Instagram: @ernestodalessio / @ale_galveza

Ernesto D’Alessio cuenta detalles sobre su nuevo romance

Ahora, Ernesto y Alejandra fueron abordados por la prensa previo a la función de la obra teatral “2:22 una historia paranormal”. Ahí, el cantante confesó cómo se conocieron.

“Nos conocimos en un lugar. Iba con unos amigos, yo con otros. Nos vimos. Literalmente, fue su sonrisa. Sí me acuerdo que ese día yo me acerqué a ella y le dije: ‘¿Tienes algún compromiso con alguien?’ ‘No’, me dijo. ‘¿Y tú?’, le dije. ‘Yo tampoco’, y dije: ‘Bueno, te invito a desayunar’ y ahí empezamos a salir. Ya tenemos un par de semanas”. Ernesto D’Alessio

Ernesto también confesó que sus hijos ya saben que se está dando una oportunidad en el amor, pues algo que les prometió.

Ernesto D’Alessio “Mi hija mayor me dijo: ‘Prométeme que cuando te enamores me los vas a decir’ y a ella se lo dije. Yo hablé con ellos, los primeros con los que hablé fue con mis cuatro hijos y luego hablé con mi mamá”.

Respecto a si habló con su expareja respecto a que iba a rehacer su vida, mencionó: “No, no porque con ella yo no tengo nada que hablar. No le tengo que pedir permiso”.

El cantante aseguró que su novia Alejandra Gálvez está consciente de que su relación estará bajo el ojo público.

“Obviamente, es algo muy nuevo para ella. Ella no es una figura pública, no es fácil acostumbrarse a algo como lo que ella está viviendo”. Ernesto D’Alessio

Alejandra Gálvez también ofreció unas palabras a la prensa

Alejandra Gálvez se notó nerviosa en su primer encuentro con la prensa y confirmó que ya conoce a su suegra, Lupita D’Alessio.

Además, se dijo que se sentía muy feliz de estar al lado de Ernesto, aunque no dijo mucho respecto a su relación.

“Vivo en Sinaloa, pero nací en Hermosillo. Muy contenta, ya me tocó convivir con Lupita. Ha sido muy buena persona conmigo. Estamos felices”. Alejandra Gálvez

