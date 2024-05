¿Brenda Zambrano está embarazada?: “No sabrán quién es el papá”, dice

Brenda Zambrano es una de las exintegrantes de ‘Acapulco shore’ más queridas por el público. La influencer se ha mantenido vigente con sus polémicas, la más reciente con su ex, Guty Carrera, a quien acusó de m4ltrat0.

Después de esa relación no se le ha conocido públicamente otro novio a la ex ‘shore’. Sin embargo, recientemente dio un anuncio a sus fans que los dejó sorprendidos.

A través de TikTok, Brenda contó que podría estar embarazada y se llevó un buen susto, pero lo peor es que no podrá saberlo hasta que regrese de un viaje donde no tendrá contacto con el exterior.

Brenda Zambrano se llevó un susto y no sabe si está embarazada / Instagram

Brenda Zambrano estaría esperando su primer bebé ¿con quién?

Brenda indicó que en redes sociales ha visto cosas relacionadas con el embarazo o bebés y además de eso, ha sentido algunos malestares que le hicieron pensar que pudiera estar embarazada.

“Filtros aquí (en TikTok) de ‘¿viene bebé? Que en mayo vas a quedar embarazada’ y mil m4m4d4s de esas, pues ¡tómala! ¿Qué creen? Hace como 10 días estuve muy enferma. Tuve vómito”, comenzó a contar.

Al acudir al doctor por los malestares, la influencer dice que este le preguntó si estaba embarazada, a lo que ella respondió que no y le dieron un tratamiento para sus males.

Más tarde, Brenda se sorprendió con más señales de que pudiera estar esperando su primer bebé: “Me faltan dos días para que me baje y estos dos últimos días me he levantado con náuseas y me duelen las ch1ch1s como no tienen idea, pero yo dije, son síntomas premenstruales, pero las veces anteriores me daban ganas de comer mucho y estas veces no se me antoja nada. No tengo ganas de nada”.

Al ver esto quiso descartar el embarazo y corrió por una prueba “para decirle de una vez al susodicho si va a ser papá o no va a ser papá pues para que esté tranquilo también él y así, aunque no creo que le preocupe mucho”, según contó.

El resultado de la prueba fue negativo y hasta le dijo al “susodicho” que no será papá, pero las dudas volvieron cuando Brenda le contó a su doctor y este le dijo que pudo haberse tratado de un falso negativo: “No cantes victoria porque para que te salga una prueba negativa 100% confiable debes esperar no sé cuántos días de retraso. Sí (puede ser un falso negativo) porque es muy pronto para saber si estás embarazada”.

Finalmente, Brenda contó que se encuentra angustiada por saber el resultado y quitarse de la duda de si está o no embarazada, además de que advirtió a sus fans que no dirá quién sería el papá: “Estoy ahorita con el nervio así de que yo me voy a ir. No voy a tener comunicación, no nada… pero bueno si me ven en unos meses con pancita ya saben que van a ser tíos ¿ok? Y no pregunten quién es el papá”.

