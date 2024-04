Serrath se va contra Guty: “Es un manipulador; me siento satisfecha de haberlo expuesto públicamente”

Paticamos con la actriz Serrath (27 años) y aseguró que todo lo que expuso sobre Guty Carrera (33) en La casa de los famosos, respecto a que es un manipulador de mujeres, es cierto: “Es un mentiroso”.

Serrath y Guty Carrera / Cortesía de la actriz / Internet

¿Qué dijo Serrath sobre Guty Carrera?

“Haber estado tres semanas en La casa fue una experiencia bonita. Hice familia con Maripily (Rivera), Cristina (Porta), Patricia (Corcino) y Paulo (Quevedo). Debo confesar que sentí el rechazo de muchos por ser la nueva. Tal fue el caso de Guty. Cambió por completo. Yo sabía que él estaba ahí y tenía que ver la manera de enfrentarlo. No me hubiera expuesto si fuera mentira o una estrategia mía.”, comentó.

Serrath posando seria / Cortesía de la actriz / Internet

“Guty quedó como un mentiroso. No tuvo el valor para enfrentarme cara a cara. Lo hizo un día después de que lo expulsaron. Y por teléfono (ríe). Eso demuestra quién miente”. Serrath

Al preguntarle si el modelo es un maltratador de mujeres, respondió: “Creo que sí. Definitivamente es un manipulador. No sé si sea un modus operandi. Por algo tiene historia con mujeres que lo exponen. Se escuda diciendo que lo difamamos, pero somos varias las que lo señalamos. No es posible que estemos ‘equivocadas’ y él no. Siempre tratará de cambiar todo a su conveniencia”.

Serrath posando seria / Cortesía de la actriz / Internet

“Nunca fue agresivo conmigo. Siempre trató de conquistarme. Me dolió que me haya mentido y utilizado. Me dijo que lo esperara afuera y que no saliera con nadie. Cumplí, pero al enterarme de que salía con alguien más, me decepcioné. Nunca me enamoré de él. Solo estoy dolida de que no haya sido leal. A mí me gusta dar mucho por la gente que quiero. Traté de hacer las cosas bien y de no creer todo lo que me decían de él. Me da tristeza saber que todo es cierto”, agregó.

Serrath en La casa de los famosos Telemundo / X: @momentosdelcdlf

Serrath está agradecida con Brenda Zambrano por advertirle de Guty Carrera

Serrath está agradecida con Brenda Zambrano por advertirle de Carrera. “No sé qué hayan vivido las demás. A mí no me hizo abuso psicológico. Tampoco me golpeó. Guty jugó con mis sentimientos. Me siento satisfecha de haberlo expuesto. Apoyo a Brenda. Ella hizo público lo que vivió y no me corresponde hablar del tema. Lo que sí puedo comentar es que le dije que contaba conmigo para lo que necesitara. Gracias a Dios me di cuenta a tiempo. No hay manera de que retomemos nada. Él no ha intentado hablar conmigo y a mí ya no me interesa. Le deseo todo lo que se merece y él sabrá qué es lo que merece (ríe)”.

“Es difícil conocerme y entender quién soy. Tengo una personalidad en la que creo un mundo cada día y me gusta llevarlo al máximo. Si un día estoy feliz, lo demuestro mucho. Por eso piensan que soy sobreactuada, pero así soy. Vivo intensamente, soy una persona leal a mi gente y no soy tóxica. El público conoció a la verdadera Serrath”, concluyó.

Serrath posando seria / Cortesía de la actriz / Internet

SERRATH HA PARTICIPADO EN DIFERENTES REALITIES