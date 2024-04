Daniel Bisogno recuerda la desgarradora despedida de su mamá: “Yo daría mi vida para que estés bien”

La espera terminó y luego de dos meses de estar delicado de salud, Daniel Bisogno regresó a Ventaneando en su trabajo como conductor.

‘El muñe’ fue recibido con los brazos abiertos por sus compañeros del programa de espectáculos en medio de aplausos y con mucho amor.

Daniel compartió con sus compañeros cómo fue su estancia en el hospital, así como el fallecimiento de su madre, Araceli Bisogno, quien perdió la vida mientras él estaba en terapia intensiva e intubado por una infección en los pulmones.

¿Cómo se enteró Daniel Bisogno de la muerte de su madre?

Bisogno abrió su corazón y rompió el silencio sobre el tema de su madre, quien falleció el pasado 24 de febrero de este año debido a una infección generalizada, según informó Pati Chapoy.

El conductor de Ventaneando contó que se enteró del fallecimiento de su mamá cuando fue desentubado.

“Cuando le habían pintado a mi familia el peor de los panoramas, dijeron lo desentubamos, pasó dos días después de la muerte de mi mamá. Como si dijera, 'órale, yo me sacrifico por ti’”. Daniel Bisogno

Agregó: “Fue tremendo, yo no sabía que había pasado, se esperaron y todo. Mis hermanos venían y hablaban conmigo y mi mamá ya había fallecido y ellos sin poder decírmelo”.

Daniel Bisogno recuerda su última plática con su mamá

‘El muñe’ compartió a las cámaras que su mamá no podía visitarlo, ya que no podía moverse para verlo en el hospital. No obstante, recordó cuál fue la última conversación que tuvo con ella.

Daniel Bisogno “Varias veces dijo ‘yo daría mi vida para que tú estuvieras bien’, todavía en Año Nuevo y en Navidad me lo repitió, fue de las últimas cosas que platiqué con ella”

Finalmente, Daniel Bisogno comentó que sí cree que su madre haya dado la vida por él, ya que empezó a mejorar a dos días de su partida.

“Ya es de creer o no creer, pero en cuanto mi mamá fallece, a los dos días yo empiezo hacia arriba en todo. Empiezo a mejorar, empiezo a salir adelante, que a lo mejor es la mente o lo que ustedes quieran. Pero no deja de ser algo bonito... el saber que mi mamá siempre estuvo dispuesta a dar su vida por mí. Por ella estoy aquí”, concluyó.

Sin duda, Daniel Bisogno está más que preparado para esta nueva etapa en Ventaneando, dado que aseguró que “hierba mala, nunca muere”.