Daniel Bisogno reaparece en Ventaneando; así se ve a su regreso al programa ¡lo recibieron con aplausos!

A dos meses y medio de su repentina ausencia de ‘Ventaneando’ por problemas de salud que lo llevaron a permanecer en terapia intensiva e intubado, finalmente Daniel Bisogno reapareció en ‘Ventaneando’ para regresar a conducir el programa.

En ocasiones pasadas, el conductor había reaparecido pero desde su casa para dar a conocer cómo iba su evolución y recuperación.ñ

Daniel Bisogno fue recibido con los brazos abiertos por sus compañeros del programa de espectáculos en medio de aplausos y con mucho amor.

Con un comentario, desmintieron haber utilizado Inteligencia Artificial para los enlaces que hicieron con él como se aseguraba en redes sociales: “no hay para pilas, menos para Inteligencia Artificial”, dijeron.

Las primeras palabras de Daniel Bisogno a su regreso a ‘Ventaneando’

Luego de su gran ausencia, el conductor expresó su deseo de regresar al programa desde mucho tiempo antes, pero no le era permitido debido a su recuperación.

Con su conocido sentido del humor, Daniel mencionó: “hierba mala nunca muere”, agradeciendo también al público por darle su apoyo en estos momentos.

Así se ve Daniel Bisogno en su regreso a Ventaneando / TV Azteca

Al recibir unas flores a su regreso al foro, Daniel expresó: “No sabes qué emoción. Para que vean el presupuesto. Muchas gracias de todo corazón”.

Además, Daniel desmintió rumores sobre que Pati Chapoy lo habría obligado a regresar al programa: “Nadie me obliga a venir, si yo es lo que estoy pidiendo desde hace meses, volver a este foro de Ventaneando. Esa es la realidad, ¿qué me van a andar obligando? Yo le estoy diciendo a Pati Chapoy y ella ‘no, no, no’. Que no puedo salir a lugares concurridos porque me pueden contagiar de algo”.

Daniel Bisogno recibió aplausos y unas flores / TV Azteca

Y también habló de lo que sufrió en el hospital: “Como estuve muchos días acostado, primero se me hizo una llaga en la cabeza, la almohada tuvo la culpa, y en las pobres nalgas que tenía”.

En redes sociales los usuarios le dieron la bienvenida a Bisogno diciendo: “te queremos, síguete cuidando mucho”, “qué alegría, qué gusto, se le ve muy bien”, “me encanta verlo de regreso, eres una pieza fundamental del programa, eres el más divertido”, “qué gusto, se ve tan mejorado, bienvenido”.

